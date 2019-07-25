Чим у житті українці задоволені, а чим ні - опитування

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Як свідчать дані нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології, своїм життям в цілому задоволена майже половина українців - 48%.

Останнім часом, кажуть у КМІС, цей показник зростає. Ще два роки тому, у 2017-му, про загальну задоволеність життям заявляли тільки 39% громадян.

Цього разу одразу 19% опитаних зізналися, що своїм життям не задоволені, ще 27% сказали, що життям "наскільки задоволені, настільки й не задоволені".

Окрім того, свідчать дані опитування, більше задоволених життям знайшлося серед молоді віком від 18 до 29 років - 58% (не задоволені 16%).

Відсоток задоволених серед представників середнього віку - 51%, серед людей, яким за 50, - 41%.

Задоволеність життям відчутно залежить від фінансового стану. Люди із кращим фінансовим становищем частіше відзначають, що вони задоволені тим, як складається їхнє життя, аніж бідні.

При цьому навіть серед людей, які можуть дозволити собі купувати дорогі речі, задоволені життям далеко не всі - тільки 67%.

І навпаки, знайшлося цілих 10% опитаних, які кажуть, що грошей їм не вистачає навіть на їжу, але при цьому життям в цілому вони цілком задоволені.

Якими аспектами життя українці задоволені найбільше?

Судячи з даних КМІС, найбільше жителі України задоволені своєю сім'єю, дітьми, стосунками із оточенням, особистим життям та своїми знаннями і вміннями.

Про загальну задоволеність від кожного з цих аспектів життя заявили понад 70% опитаних.

Водночас не задоволені своєю сім'єю 9% респондентів, поведінкою своїх дітей та розвитком їхніх особистих якостей - 6%, особистим (інтимним) життям - 10%.

Окрім того, переважна більшість опитаних задоволені наявними в них можливостями бути незалежними (58% задоволені, 13% - ні), роботою (63% проти 13%), житловими умовами (57% проти 23%). Ще 50% українців задоволені можливістю впливати на те, що відбувається з їхнім життям. 19% вважають інакше.

Найбільші проблеми

Найбільшою мірою, свідчить опитування КМІС, українці не задоволені рівнем добробуту, питаннями безпеки та впевненості в майбутньому.

Так, своєю матеріальною забезпеченістю не задоволені 57% респондентів, рівнем впевненості в завтрашньому дні - 62%, забезпеченням безпеки в Україні - 64%.

Окрім того, багатьох українців не задовольняє стан природного середовища в місцевості, де вони проживають. Задоволені ним тільки 42%.

Ще 31% українців не задоволені наявними можливостями реалізувати свої здібності в Україні.

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