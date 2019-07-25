Порошенко сходив на допит у ДБР. Біля його машини сталася сутичка

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Експрезидент Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань і заявив, що жодних кримінальних справ проти нього не відкрито.

"Наголошую, що під час сьогоднішнього спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує", - сказав експрезидент.

За його словами, під час допиту він надавав усні та письмові пояснення щодо "абсолютно прозорої" угоди про купівлю-продаж "Кузні на Рибальському".

Пан Порошенко сказав, що повістку на допит він не отримував. Мовляв, інформацію про виклик він побачив у ЗМІ, які посилалися на Telegram-канал ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

"Стурбовані, що відбувається постійний витік кожного матеріалу, який здобувається ДБР на адресу пана Портнова і не тільки. Ми не виключаємо, що подібні матеріали виходять і за межі України - в бік Російської Федерації".

"Твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду по захисту країни. Мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді".

"Порох - геть!"

Візит до ДБР не минув без сутичок. Близько 17 години народний депутат Володимир Ар'єв повідомив, що на автомобіль Порошенка "напали".

"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю".

Пізніше у Facebook виклали відео інциденту. На ньому видно, як кілька чоловіків почали бійку біля машини.

Противники президента також скандували "Порох - геть!".

У поліції цей інцидент поки що ніяк не коментували.

Не перший візит у ДБР

Петро Порошенко вперше відвідав Державне бюро розслідувань ще вчора, 24 липня.

Щоправда, тоді у представників відомства це викликало здивування, оскільки допит експрезидента був запланований на наступний день.

"Він прийшов не на допит. Для чого - цю інформацію ми зараз з'ясовуємо. Допит призначений на завтра, на 25 липня", - заявляла речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Вже по обіді в четвер у Держбюро розслідувань повідомили, що пан Порошенко на допит не з'явився, але пізніше ця інформація не підтвердилась - пан Порошенко все ж приїхав до ДБР, хоч і з невеликим запізненням.

"Попри те, що ані я, ані ні мої представники жодного разу не отримували жодного документу по запрошенню [...], попри те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести її і реагувати на ті інсенуації, які запускає і пан Портнов, і окремі представники ДБР", - сказав Порошенко.

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