Порошенко сходив на допит у ДБР. Біля його машини сталася сутичка
Експрезидент Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань і заявив, що жодних кримінальних справ проти нього не відкрито.
"Наголошую, що під час сьогоднішнього спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує", - сказав експрезидент.
За його словами, під час допиту він надавав усні та письмові пояснення щодо "абсолютно прозорої" угоди про купівлю-продаж "Кузні на Рибальському".
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Пан Порошенко сказав, що повістку на допит він не отримував. Мовляв, інформацію про виклик він побачив у ЗМІ, які посилалися на Telegram-канал ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.
"Стурбовані, що відбувається постійний витік кожного матеріалу, який здобувається ДБР на адресу пана Портнова і не тільки. Ми не виключаємо, що подібні матеріали виходять і за межі України - в бік Російської Федерації".
"Твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду по захисту країни. Мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді".
"Порох - геть!"
Візит до ДБР не минув без сутичок. Близько 17 години народний депутат Володимир Ар'єв повідомив, що на автомобіль Порошенка "напали".
"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю".
Пізніше у Facebook виклали відео інциденту. На ньому видно, як кілька чоловіків почали бійку біля машини.
Противники президента також скандували "Порох - геть!".
У поліції цей інцидент поки що ніяк не коментували.
Не перший візит у ДБР
Петро Порошенко вперше відвідав Державне бюро розслідувань ще вчора, 24 липня.
Щоправда, тоді у представників відомства це викликало здивування, оскільки допит експрезидента був запланований на наступний день.
"Він прийшов не на допит. Для чого - цю інформацію ми зараз з'ясовуємо. Допит призначений на завтра, на 25 липня", - заявляла речниця ДБР Анжеліка Іванова.
Вже по обіді в четвер у Держбюро розслідувань повідомили, що пан Порошенко на допит не з'явився, але пізніше ця інформація не підтвердилась - пан Порошенко все ж приїхав до ДБР, хоч і з невеликим запізненням.
"Попри те, що ані я, ані ні мої представники жодного разу не отримували жодного документу по запрошенню [...], попри те, що сьогодні була міжнародна зустріч в мене призначена на 15 годину, я вимушений був перенести її і реагувати на ті інсенуації, які запускає і пан Портнов, і окремі представники ДБР", - сказав Порошенко.
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