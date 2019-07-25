Вийшов трейлер російського "Чорнобиля". Там є агент ЦРУ, що проник на ЧАЕС

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На Youtube виклали неофіційний трейлер російського серіалу "Чорнобиль". На відміну від однойменного серіалу телеканалу HBO, основною сюжетною лінією в ньому є протистояння американського шпигуна і радянського контррозвідника.

Трейлер з'явився на Youtube 24 липня. Його оприлюднили на каналі актора Ігора Петренка, який зіграв у стрічці головну роль.

Щоправда, вже незабаром трейлер прибрали, але інтернет-користувачі встигли його завантажити і викласти копії відео.

Вихід трейлеру не анонсували ні студія Amalgama, яка займається виробництвом серіалу, ні телеканал "НТВ", який має його показати.

"Серіал про те, як все було насправді"

Режисер серіалу Олексій Мурадов раніше заявляв, що стрічка розповість про те, "що насправді тоді трапилось".

"Ідея фільму з'явилася ще п'ять років тому. Наша історія охопить декілька періодів: за кілька годин до вибуху, сам вибух і кілька місяців після нього. Ми достатньо детально розповімо, що трапилося. Про людські долі в першу чергу. У проєкті буде багато драматичних і трагічних ліній", - розповідав Мурадов.

Він також заявляв, що "існує теорія, згідно з якою американці проникли на Чорнобильську станцію".

"Чимало істориків не виключають, що в день вибуху на ЧАЕС на станції працював агент іноземної розвідки", - додавав Мурадов.

Зйомки розпочалися в Білорусі близько року тому. Події стрічки розгортаються в період з квітня по грудень 1986 року.

За сюжетом, відділ КДБ СРСР дізнається про інтерес, який іноземні спецслужби проявляють до Чорнобильської станції.

Копирайт изображения Sky UK/HBO Image caption Кадр із популярного серіалу "Чорнобиль" від телеканалу HBO, який вийшов на екрани у травні

Судячи з трейлеру, актор Ігор Петренко грає агента КДБ Андрія Ніколаєва, працівника контррозвідки, який має проблеми в особистому житті.

Йому протистоїть Альберт Ленц, агент західної спецслужби. Його зіграв актор Дмитро Ульянов.

"Ленц - працівник ЦРУ, був засланий у Чорнобильську зону, щоб вести там диверсійну роботу. Але потрапивши на місце АЕС, він побачив дещо, що змінює його світогляд повністю", - розповідав про серіал Ульянов.

Видання The Hollywood Reporter раніше повідомляло, що російський Мінкульт виділив на зйомки серіалу близько 30 мільйонів рублів.

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