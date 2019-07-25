"Хотів помститися": ветеран "Азова" розповів, навіщо заліз на авто Порошенка

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Ветеран полку "Азов" Нікіта Макєєв, який у четвер взяв участь у сутичці біля Державного бюро розслідувань - зокрема, видерся на автівку Петра Порошенка, - розповів, навіщо це зробив.

Макєєв - родом із Росії, але попри це брав участь в конфлікті на Донбасі на боці України. 18 липня він став одним із тих, кому Володимир Зеленський дав українське громадянство.

У четвер, після візиту експрезидента Петра Порошенка до Державного бюро розслідувань, Макєєв взяв участь у сутичці, під час якої, зокрема, видерся на його авто.

У відеозверненні, яке він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, Макєєв розповів, що "хотів помститися Петру Порошенку".

У кадрі він продемонстрував прострілений бронежилет і заявив, що хотів передати такий самий - але ще непрострілений - експрезидентові.

"Щоб він одягнув його сам, або одягнув його на свого сина, який нібито воював у Краматорську. І випробував його на собі", - каже Макєєв.

За словами чоловіка, "озброєні тітушки" не пустили його до Порошенка, і тому він змушений був зробити те, що зробив.

"Це моя позиція. Видершись на капот автомобіля і показуючи Петру Олексійовичу те, що я йому показував, я хотів помститися йому за всі ті п'ять років принижень, які він завдяки своїм підлеглим здійснив щодо іноземних доброврольців, обіцяючи їм громадянство. А замість цього запустив їх по дев'яти колам бюрократичного пекла".

"Запам'ятайте мене. Сьогодні вам вдалось втекти від мене та моїх товаришів. Але довго ви цього робити не зможете".

Минулого року Нікіта Макєєв в розмові з BBC News Україна розповів, як опинився в Україні і чому сподівався на отримання українського громадянства.

Сутичка біля ДБР

Раніше у четвер народний депутат Володимир Ар'єв повідомив, що незабаром після допиту Петра Порошенка в Державному бюро розслідувань на автомобіль експрезидента "напали тітушки".

"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятка поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю".

Пізніше у Facebook виклали відео інциденту. На ньому видно, як кілька чоловіків почали бійку біля машини.

Противники президента також скандували "Порох - геть!".

Згодом "Українська правда" з посиланням на власні джерела написала, що одним із учасників сутички був саме Нікіта Макєєв.

Про затриманих внаслідок інциденту столична поліція поки не повідомляла.

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