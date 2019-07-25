Зеленський і Трамп поговорили телефоном

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Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Офіс президента України.

"Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського - з упевненою перемогою партії "Слуга Народу", - йдеться у повідомленні.

Дональд Трамп, кажуть в ОП, висловив переконання, що нова українська влада зможе покращити імідж України, а також завершити розслідування корупційних справ, "які стримували взаємодію між Україною та США".

Також президент США підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ.

Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США, кажуть в Офісі президента України.

Перша розмова з Путіним

11 липня Володимир Зеленський також вперше провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Представник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України та спільної роботи з повернення людей, які утримуються з обох сторін. Обговорювалася можливість продовження контактів в нормандському форматі", - розповідав Пєсков.

В Офісі президента України, своєю чергою, заявили, що головною темою розмови було питання звільнення українських моряків.

"Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ", - пояснювали в ОП.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі, зазначили в преслужбі.

Це була перша розмова Путіна та Зеленського після обрання Зеленського президентом.

На відміну від лідерів інших країн, президент Росії не привітав Володимира Зеленського з обранням у квітні. Путін сказав, що у Москві хочуть дочекатися результатів роботи Зеленського.

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