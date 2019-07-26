У Парижі зафіксували 42,6ºC. Так спекотно тут ще не було ніколи
У четвер, 25 липня, в столиці Франції зафіксували черговий температурний рекорд - 42,6.ºC.
Так спекотно у Парижі не було ще ніколи за всю історію спостережень. Попередній рекорд - 40,4ºC - був встановлений ще в далекому 1947 році.
Місцева влада радила людям утриматися від поїздок і залишатися вдома, якщо це можливо.
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Новий рекорд зафіксували на тлі другої хвилі літньої спеки, яка вдарила по низці європейських країн, де так само встановлені нові температурні рекорди.
Температура в окремих регіонах Німеччини вчора складала рекордні 41,5ºC.
Така ж ситуація - в Нідерландах, де фіксували температуру на рівні 40,7ºC. Це найбільший показник в історії країни.
У Великій Британії зафіксували новий температурний рекорд для липня - 38,1ºC.
За попередніми даними, через вчорашню спеку у Франції могли померти принаймні п'ятеро людей.
Багато хто порівнює цьогорічну спеку зі спекою серпня 2003: тоді погодні умови призвели до майже 15 тисяч смертей.
В деяких північних регіонах Німеччини річки та озера пересохли.
У Нідерландах після того, як на місцевій фермі зламався вентилятор, померли сотні свиней.
Аномально спекотний сезон розпочався в Європі наприкінці минулого місяця: у Франції був встановлений історичний рекорд температур, а липневі максимуми були оновлені у Чехії, Австрії, Андоррі, Люксембурзі та Польщі.
Клер Налліс зі Всесвітньої метеорологічної організації раніше пояснювала, що такі температурні тенденції є прямою ознакою зміни клімату в Європі.
"Як ми вже могли бачити у червні, ці хвилі спеки стають все частішими, починаються раніше і стають все більш інтенсивними. Це проблема, яка не зникне", - заявила вона.
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