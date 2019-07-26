У США відновлюють смертну кару на федеральному рівні
Міністерство юстиції США вирішило повернутись до застосування смертної кари. Впродовж останніх 16 років на федеральному рівні на найвищу міру покарання діяв неофіційний мораторій.
Проте у четвер міністр Юстиції Вільям Барр заявив, що вже у грудні цього року та січні наступного планується стратити п'ятьох ув'язнених.
За словами міністра, всі вони були засуджені за тяжкі злочини - зокрема, за вбивства і насильство над дітьми та літніми людьми.
Востаннє федеральна влада США застосовувала смертну кару ще у 2003 році. При цьому на рівні окремих штатів ця міра покарання могла застосовуватись і надалі.
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Вільям Барр додав, що "міністерство юстиції підтримує верховенство закону, і втілити в життя вирок, винесений системою правосуддя США, - це наш обов'язок перед жертвами злочинів і їхніми родинами".
Смертну кару застосують шляхом введення засудженим ін'єкції пентобарбіталу. Це преперат, який поступово сповільнює роботу організму, зовкрема нервової системи, і зрештою призводь до смерті.
Рішення про відновлення застосування смертної кари викликало бурхливу реакцію частини суспільства - зокрема, правозахисних організацій.
Водночас Роберт Данхем з Інформаційного центру з питань смертної кари каже, що таке рішення американського мін'юсту було цілком очікуваним.
"Відомо, що президент Трамп є переконаним прихильником смертної кари і навіть пропонував кілька крайніх варіантів її застосування: приміром, за продаж наркотиків і вбивства поліцейських".
"Тому немає нічого дивного, що він буде намагатися відновити застосування смертної кари на федеральному рівні. Я думаю, що найбільший сюрприз тут радше в тому, чому це сталося тільки зараз і чому на це рішення пішло стільки часу", - каже пан Данхем.
Засуджені до смертної кари - хто вони?
- Деніел Льюїс Лі. Він є прихильником ідеї переваги білої раси. Його засудили за вбивство родини з трьох людей, зокрема восьмирічної дівчинки
- Лезмонд Мітчелл. Вбив 63-річну бабусю та її онуку
- Веслі Айра Перкі. Згвалтував, вбив 16-річну дівчину і спалив її тіло
- Альфред Буржуа. Сексуально домагався і вбив дворічну дівчинку - його доньку
- Дастіл Лі Хонкен. Застрелив п'ятьох людей
Смертна кара й досі є законною мірою покарання у 29 штатах США.
З 1976 року найбільше страт було здійснено в штаті Техас - 561. На другому і третьому місцях штати Вірджинія (113) та Оклахома (112).
У США до смертної кари наразі засуджені 2673 людини. Найбільше їх у Каліфорнії (733), але при цьому з 1976 року смертну кару в цьому штаті застосовували тільки 13 разів.
За останні 20 років щорічна кількість смертних вироків у США знизилась на 88%: з 295 у 1998 році до 43 у 2018.
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