У США відновлюють смертну кару на федеральному рівні

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Міністерство юстиції США вирішило повернутись до застосування смертної кари. Впродовж останніх 16 років на федеральному рівні на найвищу міру покарання діяв неофіційний мораторій.

Проте у четвер міністр Юстиції Вільям Барр заявив, що вже у грудні цього року та січні наступного планується стратити п'ятьох ув'язнених.

За словами міністра, всі вони були засуджені за тяжкі злочини - зокрема, за вбивства і насильство над дітьми та літніми людьми.

Востаннє федеральна влада США застосовувала смертну кару ще у 2003 році. При цьому на рівні окремих штатів ця міра покарання могла застосовуватись і надалі.

Вільям Барр додав, що "міністерство юстиції підтримує верховенство закону, і втілити в життя вирок, винесений системою правосуддя США, - це наш обов'язок перед жертвами злочинів і їхніми родинами".

Смертну кару застосують шляхом введення засудженим ін'єкції пентобарбіталу. Це преперат, який поступово сповільнює роботу організму, зовкрема нервової системи, і зрештою призводь до смерті.

Рішення про відновлення застосування смертної кари викликало бурхливу реакцію частини суспільства - зокрема, правозахисних організацій.

Водночас Роберт Данхем з Інформаційного центру з питань смертної кари каже, що таке рішення американського мін'юсту було цілком очікуваним.

"Відомо, що президент Трамп є переконаним прихильником смертної кари і навіть пропонував кілька крайніх варіантів її застосування: приміром, за продаж наркотиків і вбивства поліцейських".

"Тому немає нічого дивного, що він буде намагатися відновити застосування смертної кари на федеральному рівні. Я думаю, що найбільший сюрприз тут радше в тому, чому це сталося тільки зараз і чому на це рішення пішло стільки часу", - каже пан Данхем.

Засуджені до смертної кари - хто вони?

Деніел Льюїс Лі . Він є прихильником ідеї переваги білої раси. Його засудили за вбивство родини з трьох людей, зокрема восьмирічної дівчинки

. Він є прихильником ідеї переваги білої раси. Його засудили за вбивство родини з трьох людей, зокрема восьмирічної дівчинки Лезмонд Мітчелл . Вбив 63-річну бабусю та її онуку

. Вбив 63-річну бабусю та її онуку Веслі Айра Перкі . Згвалтував, вбив 16-річну дівчину і спалив її тіло

. Згвалтував, вбив 16-річну дівчину і спалив її тіло Альфред Буржуа . Сексуально домагався і вбив дворічну дівчинку - його доньку

. Сексуально домагався і вбив дворічну дівчинку - його доньку Дастіл Лі Хонкен. Застрелив п'ятьох людей

Смертна кара й досі є законною мірою покарання у 29 штатах США.

З 1976 року найбільше страт було здійснено в штаті Техас - 561. На другому і третьому місцях штати Вірджинія (113) та Оклахома (112).

У США до смертної кари наразі засуджені 2673 людини. Найбільше їх у Каліфорнії (733), але при цьому з 1976 року смертну кару в цьому штаті застосовували тільки 13 разів.

За останні 20 років щорічна кількість смертних вироків у США знизилась на 88%: з 295 у 1998 році до 43 у 2018.

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