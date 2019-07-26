"Двійники" не дали перемогти семи кандидатам від Слуги народу - Опора

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Технологія двійників завадила перемогти справжнім представникам "Слуги народу" принаймні в семи мажоритарних округах. Про це йдеться в дослідженні громадянської мережі "Опора".

Як зазначають в "Опорі", на парламентських виборах ця технологія активно застосовувалася у двох варіантах: або реєструвалися кандидати з однаковими іменами, або у біографічних даних вказували приналежність до організацій, назви яких дублювали назву політичної партії.

Приміром, для дезорієнтації виборців "кандидат-двійник" міг вказати, що є членом громадської організації "Слуга народу", аби так зімітувати свою приналежність до однойменної політичної партії.

За даними "Опори", на виборах у списках можна було знайти одразу 90 кандидатів, які, будучи самовисуванцями, видавали себе за представників приватного підприємства, громадської чи благодійної організації під назвою "Слуга народу".

Де і як спрацювали "двійники"

Згідно з результатами виборів, ця технологія була успішною принаймні в семи виборчих округах, кажуть автори дослідження.

Приміром, у 37 окрузі (Дніпропетровська область) справжній представник партії "Слуги народу" Ігор Фартушний посів друге місце - для перемоги йому не вистачило 1 208 голосів.

Водночас у цьому ж окрузі балотувались одразу п'ятеро кандидатів-самовисуванців, які вказали на свою приналежність до організацій, що містять в назві словосполучення "Слуга народу". Загалом вони набрали 11 365 голосів.

Окрім того, на цьому ж окрузі балотувався однофамілець Фартушного, який набрав 1 112 голосів.

Схожа технологія спрацювала і в окрузі 64, що на Житомирщині. Справжній кандидат від "Слуги народу" Вячеслав Сігачов для перемоги не добрав всього 640 голосів.

При цьому самовисуванець Анатолій Арешков, місцем роботи якого є ПП "Слуга Народу!", набрав 5 872 голоси.

В окрузі №78 (Запорізька область) справжньому кандидату від "Слуги Народу" Віталію Боговіну не вистачило 3 289 голосів виборців.

Але на цьому ж окрузі однофамілець Боговіна, керівник проектів у громадській організації "Громадський рух "Слуга Народу" Василь Боговін отримав 3 860 голосів.

Схожі ситуації, коли "двійники" могли завадити перемозі справжніх кандидатів від пропрезидентської політсили, "Опора" зафіксувала ще принаймні в чотирьох округах: №119, 146, 198 та 210.

Детальніше ознайомитися зі звітом можна на сайті громадської мережі "Опора".

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