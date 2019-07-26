У Нью-Йорку проходить чемпіонат світу з популярної комп'ютерної гри Fortnite. Переможець отримає більшу грошову винагороду, ніж тенісист Новак Джоковіч за перше місце на Вімблдоні.

У кваліфікаційній частині турніру між собою змагалися 40 мільйонів гравців, з них лише 100 дісталися фінальної стадії турніру.

Премія за перше місце - $3 мільйони доларів.

Загальний призовий фонд чемпіонату складає близько $30 мільйонів. Кожен зі 100 фіналістів отримає принаймні $50 тисяч, а призери залишать турнір в статусі мільйонерів.

15-річний британець Бенджі Фіш - один із геймерів, яким вдалося дістатися до фінальної частини. За його словами, такий результат - наслідок регулярних тренувань і практики. Впродовж останніх п'яти місяців хлопець щодня проводить за Fortnite принаймні вісім годин.

Якщо виграє, каже Бенджі, то купить новий будинок для своєї сім'ї.

"Це буде зовсім інший досвід, оскільки на таких майданчиках я ще ніколи не грав", - розповідає хлопець.

Image caption Бенджі Фіш

Чемпіонат проходитиме на знаменитій арені Артура Еша в Нью-Йорку, де зазвичай розігрується відкритий чемпіонат США з тенісу.

За грою кіберспортсменів лише з трибун спостерігатимуть десятки тисяч глядачів.

"Я завжди грав у Fortnite виключно у своїй кімнаті, тепер все буде по-іншому. Але все одно, я почуваюся достатньо впевнено, оскільки дуже багато тренувався. Останні два тижні - по 12 годин на день", - розповідає Бенджі.

Ще один фіналіст Fortnite World Cup - 14-річний Кайл Джонсон. Він вже рік як отримав статус професійного кіберспортсмена.

"Все це потребує набагато більшої роботи, ніж люди собі уявляють", - каже він.

"Щоб пройти кваліфікацію, недостатньо просто грати у своє задоволення. Я кілька місяців підряд грав у Fortnite по 8-10 годин на день. Це важка робота", - додає Кевін.

Image caption Кайл Джонсон

Для чемпіонату на стадіоні в Нью-Йорку облаштували дворівневу сцену з виставленими по колу комп'ютерами. Кожен гравець зможе облаштувати робоче місце так, аби воно якнайбільше нагадувало йому його домашній комп'ютер.

Приміром, може використовувати власну клавіатуру, джойстик і мишу, до яких звикла його рука - на кіберспортивних турнірах такого рівня це дуже важливо.

Вважається, що Fortnite - це найпопулярніша гра у світі: в неї грають близько 100 мільйонів людей. За сюжетом, віртуальні персонажі гравців опиняються на острові, де їм необхідно боротися за виживання, шукати зброю, знищувати інших гравців тощо.

Формально, грати у Fortnite можна й безкоштовно, але щоб суттєво покращити свого віртуального персонажа доведеться витратитися на внутрішньігрові покупки. Вважається, що розробник гри, компанія Epic Games, щомісяця заробляє на цьому сотні мільйонів доларів.

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