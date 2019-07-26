Кличко: "Дзвонив Богдан, сказав коригувати дії з Ткаченком або Вавришем"

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Віталій Кличко дав прес-конференцію, під час якої розповів про своє ставлення до планів Офісу президента звільнити його з посади голови КМДА.

З такою ініціативою кілька днів тому виступив очільник ОП Андрій Богдан. Він направив до уряду прохання внести подання про звільнення пана Кличка.

Мер Києва заявив, що вважає плани президентської команди незаконними.

"Це суперечить як Конституції, так і закону "Про столицю", - сказав Кличко.

Він послався на рішення Конституційного суду, який у 2003 році тлумачив 118 статтю Конституції та визначив, що президент зобов'язаний автоматично призначати на посаду голови КМДА саме обраного киянами мера.

Також, каже Кличко, можливість обирати власну владу - це право киян, й віднімати його не можна.

"Такого немає в жодному європейському місті, в жодній європейській країні, щоб владу призначали. Владу обирають", - наголосив Кличко.

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Мер Києва розповів, що мав кілька розмов як з Володимиром Зеленським, так і з Андрієм Богданом.

Під час однієї з таких Богдан нібито сказав Кличку координувати свої дії з представниками президентської команди - Андрієм Вавришем або Олександром Ткаченком.

"Мені поступив дзвінок - пан Богдан заявив, що я повинен коригувати свої дії щодо процесів, які відбуваються в місті. Мені були озвучені два прізвища, дві персоналії - я можу обирати: з тим, чи з іншим. Це були прізвища пана Вавриша і пана Ткаченка", - твердить Кличко.

"Цей дзвінок був тижні два тому. На це я чітко поставив питання: які посади вони обіймають і яку роль вони повинні відігравати в консультації з тих чи інших кроків, які відбуваються в місті?" - уточнив політик.

Окрім того, до нього також зверталися із питаннями щодо можливості перенесення Офісу президента з вулиці Банкової в Український дім.

"Я говорив з паном Вавришем - зазначив, що Український дім не перебуває у власності київської громади, це Державне управління справами президента. Але всі дії, які будуть потрібні, ми готові допомогти", - сказав Кличко.

Олександр Ткаченко, про якого згадував мер Києва, є генеральним директором каналу "1+1". За інформацією ЗМІ, він є одним із претендентів на посаду голови КМДА. Пан Ткаченко обрався до нової Верховної ради за списком "Слуги народу".

Раніше він заявляв, що політсила президента ініціює схвалення нового закону про столицю, який передбачав би поділ посади мера та голови Київської міської державної адміністрації.

"Одним із пріоритетних законів, який "Слуга народу" збирається вносити в парламент, буде саме закон про столицю. Там усі ці пункти щодо перерозподілу повноважень і делегування їх у райони, щодо того, як буде формуватися влада в Києві, є. Паспорт цього законопроекту вже готовий, деталі обговорюватимуться найближчим часом", - заявляв Ткаченко.

Андрій Вавриш контролює будівельну компанію Saga Development. Саме він презентував Володимиру Зеленському проект переїзду Офісу президента в Український дім.

З 2010 по 2015 рік Вавриш працював заступником директора департаменту містобудування та архітектури Київської міськадміністрації.

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