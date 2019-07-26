"Не зміг зберегти неупередженість". У Британії RT оштрафували на $250 тисяч

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Британський регулятор Ofcom оштрафував російський державний телеканал RT (раніше - Russia Today) на майже 250 тисяч доларів за порушення правил мовлення.

"У результаті розслідування ми з'ясували, що RT не зміг зберегти потрібну неупередженість у семи новинних програмах в період з 17 березня по 26 квітня 2018 року", - йдеться в заяві Ofcom.

Зокрема, на думку регулятора, телеканал не дотримувався необхідної неупередженості, висвітлюючи позицію британської влади з приводу отруєння в Солсбері Сергія Скрипаля і його доньки, а також щодо конфлікту в Сирії.

Телеканал RT заявив, що обурений рішенням британського регулятора.

На думку телеканалу, Ofcom мав дочекатися рішення суду, який повинен був встановити, "чи правомірними взагалі є претензії Ofcom до RT".

"При цьому сума значно перевищує штрафи, накладені на інші ЗМІ за такі серйозні порушення, як розпалювання ненависті і заклики до насильства, - в той час, як RT медіарегулятор суб'єктивно звинувачує в "недостатній неупередженості", - йдеться в заяві RT.

Розслідування щодо RT розпочалося у грудні 2018 року. Ofcom вивчив 10 випусків програм RT, і у трьох із них регулятор порушень не виявив.

Регулятор оприлюднив детальні звіти про кожне з можливих порушень у супроводі з переказом випуску, відповіддю RT і відповіддю регулятора.

"Сім порушень свідчать про серйозну невідповідність нашим правилам мовлення. Ми повідомили RT про те, що розглядаємо передбачені законом штрафні заходи", - кажуть в Ofcom.

"У розпорядженні Ofcom є кілька варіантів можливих санкцій. Будь-який штрафний захід, який ми запровадимо, буде пропорційним і справедливим", - йдеться в повідомленні регулятора.

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