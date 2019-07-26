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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю звернувся до жителів Одещини з проханням прокоментувати п'ятьох кандидатів на посаду очільника області.

Серед представлених у Facebook кандидатів: 41-річний Андрій Андрейчиков, 37-річна Тетяна Петракевич, 44-річна Ольга Квасніцька, 36-річний Максим Куций та 44-річний Максим Болдін.

Раніше президент Володимир Зеленський планував призначити очільником Одеської області Андрія Андрейчикова, що спричинило хвилю протестів в Одесі.

Місцеві активісти вказують на можливі зв'язки бізнесмена з проросійськими політиками.

У 2016 році пан Андрейчиков був героєм програми "Гроші" журналіста Олександра Дубинського, який зараз підтримує пана Зеленського та є кандидатом в депутати від його партії.

Тоді він лобіював експорт металобрухту з України й звинувачував владу у створенні перешкод цьому бізнесу.

Журналісти-розслідувачі з програми "Схеми" стверджують, що частину металобрухту він постачає на меткомбінат у Придністров'я.

Під час візиту до Одеси 14 липня, коли очікувалось, що Зеленський таки призначить Андрейчикова, президент не став цього робити й пообіцяв провести конкурс на посаду очільника області.

Коментарі для президента

Копирайт изображения Facebook/zelenskiy95 Image caption Кандидати в очільники Одещини від Зеленського: Андрій Андрейчиков, Тетяна Петракевич, Ольга Квасніцька, Максим Куций та Максим Болдін

Законом України не передбачено проведення конкурсу на посаду голови обласної державної адміністрації. Очільники областей призначаються указом президента після погодження уряду.

"Ми відібрали п'ятьох претендентів. Що скажете про цих осіб?" - написав президент у Facebook.

При цьому голова держави не зазначив, який вплив на прийняття ним рішення про призначення на посаду матимуть коментарі.

Звісно, що коментувати пост Зеленського почали не лише жителі Одеської області.

Інвестиційний банкір, співробітник Dragon Capital Сергій Фурса написав: "А по прем'єр-міністрах таке опитування буде?".

Юрій Дяченко з Одеського центру публічних розслідувань запитав: "Ми дійсно виступали за проведення конкурсу! Це конкурс?" На що Руслан Росніцький йому відповідає: "Сьогодні "Ліга сміху" в Одесі. Може там конкурс буде."

Дехто нагадав, що перед президентськими виборами Володимир Зеленський вже проводив опитування щодо того, кого люди хочуть бачити на посадах прем'єра, генпрокурора та інших. Тоді найпопулярнішими кандидатами виявилися Міхеіл Саакашвілі та Давід Сакварелідзе.

Після перемоги на президентських виборах він призначив свого друга дитинства Івана Баканова в.о. голови СБУ.

Також у коментарях люди питають про критерії формування цього списку: чому саме п'ять людей дійшли до цього етапу та хто саме їх пропонував.

Відразу декілька людей здивувалися, що четверо з п'яти претендентів юристи за освітою.

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