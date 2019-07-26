"Безпрецедентні" лісові пожежі в Арктиці. Чому їх не можуть погасити?

Копирайт изображения Aviales.ru Image caption Пожежникам дуже важко загасити полум'я

Лісові пожежі спустошують Арктику, а саме регіони Північного Сибіру, Північної Скандинавії, Аляски й Гренландії.

Блискавки часто стають причинами пожеж у регіоні, але цього року ситуація погіршилась внаслідок високих літніх температур, які є вищими за типові через зміну клімату.

Стовпи диму від вогнів видно з космосу.

Експерт з лісових пожеж у Службі моніторингу атмосфери ім. Коперника (Cams) Марк Паррінгтон назвав масштаби пожеж "безпрецедентними".

Наскільки все погано?

Сотні зон полум'я охопили в основному незаселені райони Східної Росії, Північної Скандинавії, Гренландії та Аляски.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Від вогню страждає сибірська тайга

Але дим негативно впливає на значно більшу територію, охоплюючи деякі регіони повністю.

У містах на сході Росії відбувається значне зниження якості повітря після початку пожеж.

Як повідомляється, дим дійшов до Тюменської області в західній частині Сибіру, за шість часових поясів від місця пожеж на східному узбережжі.

У червні пожежі спричинили виділення в атмосферу близько 50 мегатонн вуглекислого газу — еквівалент щорічного викиду вуглецю у Швеції, за даними Cams.

Наскільки це незвично?

Арктичні пожежі поширене явище між травнем і жовтнем, а лісові пожежі є природною частиною екосистеми, що дає певні переваги навколишньому середовищу, повідомляється на сайті Центру Аляски.

Але інтенсивність цих пожеж, а також велика площа, яку вони охопили, роблять їх незвичайними.

"Незвично бачити пожежі такого масштабу і тривалості на таких високих широтах у червні", - сказав пан Парінгтон.

"Але температура в Арктиці зростає набагато швидше, ніж в середньому у світі, і тепліші умови сприяють поширенню пожеж і збереженню горіння після його виникнення".

Надзвичайно суха земля та температури, вищі за середні, в поєднанні з блискавками та сильними вітрами, призвели до значного поширення пожеж.

Горіння підтримується лісовим ґрунтом, який складається з дуже горючого торфу — речовини з високим вмістом вуглецю.

Небезпека пожеж

Джонатан Амос

Кореспондент BBC з питань науки

Сьогодні світові супутники відстежують смуги нових і поточних лісових пожеж у Полярному колі. Умови для їхнього виникнення заклав червень, який став найжаркішим за всю історію спостережень.

Пожежі вивільняють великі обсяги вуглекислого газу та метану — вуглецевих запасів, які в деяких випадках зберігалися у землі протягом тисяч років.

Вчені говорять, що те, що ми бачимо, свідчить про той результат, на який нам варто очікувати в результаті глобального потепління, коли підвищені концентрації парникових газів призводять до ще більшого потепління, яке потім породжує умови, за яких зростають викиди в атмосферу ще більшої кількості вуглецю.

Багато твердих частинок з пожеж зрештою осядуть на льодових поверхнях на півночі, роблячи їх темнішими й тим самим прискорюючи танення.

Що роблять з пожежами?

За даними російської Авіалісохорони, до гасіння лісових пожеж залучити 2 тисячі 715 людей і 343 одиниці техніки. Також у гасінні беруть участь 28 повітряних суден.

Як повідомляв ТАСС, основна частина пожеж припадає на важкодоступні райони, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку, і загоряння гаситься тільки в разі загрози населеним пунктам або об'єктам інфраструктури.

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Радник голови Рослісгоспу Олександр Агафонов пояснював це так: "Дивіться самі: найближча точка базування [літака-танкера] у 500 кілометрах від пожежі в тайзі. Він летить туди-назад, скидає невеликий об'єм води. Ми розоримося використовувати авіацію для таких цілей" (цитата за Інтерфаксом).

Прогноз погоди показує, що в охоплених пожежами районах найближчими тижнями не очікується сильних дощів.

"Пожежі такого масштабу самі впливають на погоду. Коли такі розігріті маси гарячого повітря і диму піднімаються, це утворює стійкі розігріті шапки над величезними територіями, і вони починають впливати на погоду і проходження атмосферних фронтів, циклонів, змушуючи дощі обходити ці місця стороною. Це може спровокувати повені в інших районах, може спровокувати формування стійкого антициклону над зоною пожеж", - розповів BBC керівник протипожежної програми "Грінпіс Росії" Григорій Куксін.

За його словами, надія є тільки на стійкі осінні дощі.

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