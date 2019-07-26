"Безпрецедентні" лісові пожежі в Арктиці. Чому їх не можуть погасити?
Лісові пожежі спустошують Арктику, а саме регіони Північного Сибіру, Північної Скандинавії, Аляски й Гренландії.
Блискавки часто стають причинами пожеж у регіоні, але цього року ситуація погіршилась внаслідок високих літніх температур, які є вищими за типові через зміну клімату.
Стовпи диму від вогнів видно з космосу.
Експерт з лісових пожеж у Службі моніторингу атмосфери ім. Коперника (Cams) Марк Паррінгтон назвав масштаби пожеж "безпрецедентними".
Наскільки все погано?
Сотні зон полум'я охопили в основному незаселені райони Східної Росії, Північної Скандинавії, Гренландії та Аляски.
Але дим негативно впливає на значно більшу територію, охоплюючи деякі регіони повністю.
У містах на сході Росії відбувається значне зниження якості повітря після початку пожеж.
Як повідомляється, дим дійшов до Тюменської області в західній частині Сибіру, за шість часових поясів від місця пожеж на східному узбережжі.
У червні пожежі спричинили виділення в атмосферу близько 50 мегатонн вуглекислого газу — еквівалент щорічного викиду вуглецю у Швеції, за даними Cams.
Наскільки це незвично?
Арктичні пожежі поширене явище між травнем і жовтнем, а лісові пожежі є природною частиною екосистеми, що дає певні переваги навколишньому середовищу, повідомляється на сайті Центру Аляски.
Але інтенсивність цих пожеж, а також велика площа, яку вони охопили, роблять їх незвичайними.
"Незвично бачити пожежі такого масштабу і тривалості на таких високих широтах у червні", - сказав пан Парінгтон.
"Але температура в Арктиці зростає набагато швидше, ніж в середньому у світі, і тепліші умови сприяють поширенню пожеж і збереженню горіння після його виникнення".
Надзвичайно суха земля та температури, вищі за середні, в поєднанні з блискавками та сильними вітрами, призвели до значного поширення пожеж.
Горіння підтримується лісовим ґрунтом, який складається з дуже горючого торфу — речовини з високим вмістом вуглецю.
Небезпека пожеж
Джонатан Амос
Кореспондент BBC з питань науки
Сьогодні світові супутники відстежують смуги нових і поточних лісових пожеж у Полярному колі. Умови для їхнього виникнення заклав червень, який став найжаркішим за всю історію спостережень.
Пожежі вивільняють великі обсяги вуглекислого газу та метану — вуглецевих запасів, які в деяких випадках зберігалися у землі протягом тисяч років.
Вчені говорять, що те, що ми бачимо, свідчить про той результат, на який нам варто очікувати в результаті глобального потепління, коли підвищені концентрації парникових газів призводять до ще більшого потепління, яке потім породжує умови, за яких зростають викиди в атмосферу ще більшої кількості вуглецю.
Багато твердих частинок з пожеж зрештою осядуть на льодових поверхнях на півночі, роблячи їх темнішими й тим самим прискорюючи танення.
Що роблять з пожежами?
За даними російської Авіалісохорони, до гасіння лісових пожеж залучити 2 тисячі 715 людей і 343 одиниці техніки. Також у гасінні беруть участь 28 повітряних суден.
Як повідомляв ТАСС, основна частина пожеж припадає на важкодоступні райони, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку, і загоряння гаситься тільки в разі загрози населеним пунктам або об'єктам інфраструктури.
Радник голови Рослісгоспу Олександр Агафонов пояснював це так: "Дивіться самі: найближча точка базування [літака-танкера] у 500 кілометрах від пожежі в тайзі. Він летить туди-назад, скидає невеликий об'єм води. Ми розоримося використовувати авіацію для таких цілей" (цитата за Інтерфаксом).
Прогноз погоди показує, що в охоплених пожежами районах найближчими тижнями не очікується сильних дощів.
"Пожежі такого масштабу самі впливають на погоду. Коли такі розігріті маси гарячого повітря і диму піднімаються, це утворює стійкі розігріті шапки над величезними територіями, і вони починають впливати на погоду і проходження атмосферних фронтів, циклонів, змушуючи дощі обходити ці місця стороною. Це може спровокувати повені в інших районах, може спровокувати формування стійкого антициклону над зоною пожеж", - розповів BBC керівник протипожежної програми "Грінпіс Росії" Григорій Куксін.
За його словами, надія є тільки на стійкі осінні дощі.
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