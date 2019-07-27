Верховний суд США дозволив Трампу будувати стіну на кордоні з Мексикою

Копирайт изображения EPA Image caption Верховний суд США підтримав Дональда Трампа у справі про будівництво прикордонної стіни з Мексикою

Верховний суд США дозволив президенту Дональду Трампу використати 2,5 млрд доларів з бюджету Пентагону для будівництва стіни на південному кордоні країни.

П'ятьма голосами проти чотирьох суд заблокував рішення федерального судді в Каліфорнії, яке заборонило президенту витрачати державні гроші на стіну.

Це означає, що Дональд Трамп отримав "зелене світло" на фінансування свого проєкту в Каліфорнії, Аризоні та Нью-Мексико.

Збудувати стіну вздовж мексиканського кордону було однією ‎з ‎ключових обіцянок Трампа під час виборчої кампанії 2016 року.‎‎

Пан Трамп прокоментував рішення суду у твіттер, назвавши його "великою перемогою".

У п'ятницю США і Гватемала підписали угоду, згідно з якою мігранти з Гондурасу і Сальвадору, які перетинатимуть Гватемалу на шляху до США, будуть зобов'язані спочатку зупинитися і просити притулку в цій центральноамериканській країні, а не намагатися в'їхати до США.

Якою була реакція на постанову?

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі сказала: "Рішення Верховного суду, яке дозволило Дональду Трампу вкрасти кошти армії, щоб витратити на марнотратну, неефективну прикордонну стіну, відхилену Конгресом, є великою помилкою".

Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU) пообіцяла домогтися прискореного рішення Апеляційного суду дев'ятого округу, щоб "не допустити незворотній і неминучий збиток від прикордонної стіни Трампа".

Глорія Сміт, адвокат екологічної групи Sierra Club, яка подавала позов до суду на блокування коштів, заявила: "Сьогоднішнє рішення про дозвіл витратити оборонні кошти на будівництво прикордонної стіни "відмежує" і руйнуватиме громади, громадські землі та води в Каліфорнії, Нью-Мексико і Аризоні".

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На початку року Дональд Трамп оголосив у країні надзвичайний стан, заявивши, що йому потрібно 6,7 млрд доларів для будівництва стіни, оскільки це - питання національної безпеки. Однак, за оцінками експертів, реальна вартість проєкту може становити близько 23 млрд доларів.

Намірам президента жорстоко протистоять демократи.

Вони стверджували, що рішення Трампа про оголошення надзвичайної ситуації перевищило його повноваження відповідно до Конституції США.

Близько 20 штатів разом з екологами подали позови проти Трампа через витрати на стіну.

Вони також зазначили, що будівництво стіни має ризик нанесення шкоди довкіллю.

У лютому Конгрес виділив 1,38 млрд доларів на будівництва муру вздовж долини Ріо-Гранде в Техасі, однак це набагато менше, ніж очікував пан Трамп.

Палата представників також вживає юридичних заходів для припинення залучення додаткових коштів на цей проєкт.

Що зараз відбувається на кордоні?

За даними влади США, кількість затримань на кордоні в червні скоротилася на 28%.

Адміністрація Трампа стверджує, що це відбувається через нову політику з Мексикою, яка обмежує міграцію.

За даними ООН, 170 мігрантів загинули або пропали безвісти на кордоні Мексики і США у 2019 році - серед них 13 дітей.

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