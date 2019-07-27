Потепління на Землі бували й раніше. Чому нинішнє - зовсім інше?

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Темпи глобального потепління, які спостерігаються впродовж кількох останніх десятиріч, не мають аналогів за період, що охоплює 2 тисячі років. З масштабами кліматичних змін, що відбуваються зараз, не можна порівнювати навіть Малий льодовиковий період, що мав місце на Землі з 14 по 19 століття. Про це йдеться в новому дослідженні вчених з Бернського університету.

Як підкреслюють дослідники, наведені в їхньому дослідженні дані кажуть про те, що в так званих "кліматичних скептиків - тих, хто не вірить в загальноприйняті наукові уявлення про глобальне потепління, - дуже слабкі аргументи.

Дослідники склали графік кліматичних коливань в різні роки за останні 2 тисячі років: він демонструє, що потепління, з яким ми маємо справу сьогодні, за своїми темпами та масштабами змін не має аналогів.

Теорії, згідно з якими, нинішні зміни клімату, - це просто чергове потепління, яке згодом зміниться похолоданням, можна назвати необґрунтованими, кажуть вчені.

За їхніми словами, немає жодних підстав говорити про будь-яку схожість нинішнього глобального потепління з періодами відносного потепління, що спостерігалися на Землі в доіндустріальну епоху.

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Щоб зрозуміти природу та характер змін, що відбуваються, група дослідників намагалася відновити дані про клімат на Землі за останні 2 тисячі років. Щоб скласти уявлення про характер змін клімату, вчені проаналізували наявні дані - такі як заміри коралів, річні кільця дерев і товщини осадових шарів озер.

Зрештою вони дійшли висновку, що всі кліматичні зміни, які відбувалися за цей період, були локальними і жодного разу за 2 тисячі років не відбувалися в масштабах всієї планети.

Навіть Малий льодовиковий період зачепив переважно Тихоокеанський регіон та Європу. При цьому найхолодніший період у Тихоокеанському регіоні припав на 15 століття, а у Європі - на 18 століття.

Усі досліджені масштабні зміни клімату охоплювали не більше половини земної кулі.

У часи так званого Середньовічного кліматичного оптимуму (з 950 по 1250 рік) - епохи відносно теплого клімату - кліматичні зміни стосувалися лише північної півкулі.

Період потепління, який ми спостерігаємо сьогодні, не схожий на те, що відбувалося на Землі раніше. Нинішнє потепління охоплює майже всю територію Землі - 98% її поверхні.

"Це доводить нам, що глобальне потепління, спричинене антропогенними чинниками, не лише не має аналогів за темпами зміни температур, але й абсолютно унікальне за своїми масштабами", - йдеться в дослідженні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Періоди екстремальної спеки будуть повторюватись в Європі все частіше, кажуть вчені

Вчені помітили, що в доіндустріальну епоху головним фактором, що чинив вплив на зміни клімату, була активність вулканів. Підтверджень тому, що одним із головних чинників могла бути сонячна радіація, вчені не виявили.

Нинішні ж зміни виходять далеко за межі природних коливань клімату.

"Аналізуючи дані про зміни клімату, ми бачимо, що темпи того, що відбувається впродовж останніх років, суттєво перевищують темпи природних кліматичних змін", - каже один із авторів дослідження Рафаель Найком.

За його словами, це спостереження також говорить нам про безпрецедентний характер нинішніх змін.

Хоча вчені не мали на меті з'ясувати, чи є діяльність людини головним фактором, що впливає на зміни клімату, отримані ними дані говорять саме про це.

Багато вчених з різних країн висловили захоплення якістю дослідження своїх швейцарських колег.

"Вони були дуже уважні та обережні в оцінці наявних і отриманих даних. Вони враховували можливе "природне" викривлення цих даних, тому можна сказати, що якість отриманих даних і їх аналіз - це головний здобуток цього дослідження. Просто неймовірно", - каже професор Деніела Шмідт з Брістольського університету.

Чимало дослідників зауважують, що завдяки дослідженню можна говорити про спростування багатьох аргументів кліматичних скептиків, які ставлять під сумнів як безпрецедентний характер нинішніх кліматичних змін, так і те, що ці зміни стали наслідком діяльності людини.

"Це дослідження нарешті має зупинити тих, хто продовжує заперечувати зміни клімату і твердить, що нинішнє потепління - це лише частина природного кліматичного циклу", - каже професор Марк Меслін із Університетського коледжу Лондона.

"Дослідження демонструє по-справжньому серйозну різницю між локальними змінами клімату, які мали місце в минулому, і глобальним впливом на клімат антропогенних викидів парникових газів".

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