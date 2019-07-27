"Голлівуд відпочиває": як затримали ватажка банди, що грабувала ювелірні магазини по всій Україні

Копирайт изображения Нацполіція Image caption Маска, яку виявили в будинку ватажка грабіжників

Оперативники Нацполіції затримали ватажка банди злочинців, які тривалий час грабували ювелірні магазини по всій Україні. Більше року він перебував у бігах.

Як зазначають правоохоронці, у період з 2016 по 2018 рік група нападала на магазини на території Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Житомирської та Хмельницької областей, і кожного разу злочинцям вдавалося втекти і уникнути покарання.

Сума завданих ними збитків становить понад п'ять мільйонів доларів.

Стрілянини, золото, дорогі авто

За словами заступника начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергія Прудченка, злочинці діяли дуже професійно, неочікувано і навіть зухвало.

Приміром, під час одного з нападів у Вінниці, грабіжники напали на ювелірний магазин на день міста і під загрозою автоматів викрали звідти п'ять кілограмів золота.

"Туди на виклик вилітає поліція охорони. Злочинці у цей час проїжджають квартал і так само нападають на другу ювелірку. Туди виїжджає другий наряд поліції охорони. Банда знову проїжджає квартал - і нападає на третій магазин. Вони настільки все відпрацювали, визначили ролі та дії кожного, що їхній напад тривав до двох хвилин", - розповідає Сергій Прудченко.

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За його словами, злочинці завжди використовували ефект несподіванки - приміром, заходили у ювелірні магазини в формі правоохоронців, чим збивали з пантелику працівників закладів, і ті навіть не встигали натискали на кнопку тривоги.

Під час кожного злочину, кажуть в поліції, нападники використовували різні швидкісні та потужні авто і вогнепальну зброю. В окремих випадках - навіть розстрілювали вітрини та погрожували персоналу.

"В Олександрії охоронець магазину вчинив спротив. Вони, не вагаючись, по ньому відкрили вогонь з автомата. Чоловік дивом не загинув. У Миколаєві на виклик встигли прибути два наряди патрульної поліції. Вони їх обстріляли з автоматичної зброї. Патрульні не вступили у стрілянину, тому що це був центр міста", - рохповдіає Сергій Прудченко.

За словами заступника начальника ДКР, нападники були дуже добре підготовлені: навіть вміст аптечки банди, яку потім виявили поліцейські, вказував на те що злочинці завжди були готові до активного спротиву: мали при собі всі необхідні сучасні засоби та прилади, необхідні при тяжких вогнепальних пораненнях.

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"Ще коли ми їх документували, було зрозуміло, що ці люди добре знають наші форми та методи роботи. Використовували професійні методи конспірації. Тому ми і не розраховували, що знайти їх буде легко", - додає пан Прудченко.

У травні минулого року правоохоронці були за крок від того, аби спіймати злочинців після чергового нападу в Херсоні, але грабіжникам вдалося втекти: поліцейські обмежили рух транспорту, щоб перекрити шляхи відходу для них, але вирішили не відкривати вогонь, щоб не допустити жертв серед жителів міста.

Злочинці втекли, в їхній автівці та під час інших обшуків знайшли пістолет-кулемет "Скорпіон", автомати, гранати та іншу вогнепальну зброю.

Як вдалося спіймати ватажка банди?

У поліції кажуть, на це пішло більше року. Затримати лідера злочинної групи вдалося лише зараз - ним виявився 35-річний житель міста Первомайськ, що на Миколаївщині. Весь цей час чоловік використовував засоби конспірації, змінив стиль життя та зовнішність.

Оперативникам вдалося встановити місцезнаходження розшукуваного в Києві, але й після цього його тривалий час не затримували, оскільки чоловік часто перебував у людних місцях.

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Зрештою підозрюваний "привів" правоохоронців до приватного будинку в Первомайську, який поліція штурмувала о 4 ранку.

Чоловіка затримали, в будинку знайшли зброю, пристрій для глушіння сигналу, рації, тактичну форму та силіконові маски-балаклави. Як зазначають в поліції, вони повністю змінюють обличчя людини, "можна впізнати тільки по очам".

Затриманому загрожує покарання за сімома статтями Кримінального кодексу - зокрема, за бандитизм, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом і замах на життя працівника правоохоронного органу.

Чоловіку загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Ще четверо учасників злочинної групи й надалі перебувають у розшуку.

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