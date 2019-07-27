Ботсад у Криму замінив скульптуру давньоримської богині на бюст Леніна

Копирайт изображения Нікітський ботанічний сад

У Нікітському ботанічному саду в Криму демонтували статую давньоримської богині Флори, а замість неї встановили бюст Володимира Леніна.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", таким чином керівництво ботсаду виконує рішення підконтрольного Росії 21-го апеляційного арбітражного суду Севастополя.

Росія анексувала Крим у 2014 році. Україна вважає територію півострова тимчасово окупованою.

На сторінці Нікітського ботанічного саду йдеться, що день встановлення бюсту "по-своєму увійде в історію саду".

Бронзова скульптура давньоримської богині Флори була встановлена на п'єдестал у ботанічному саду в 2012 році, на честь 200-річчя закладу.

До цього там упродовж багатьох десятиліть стояв пам'ятник тому-таки Володимиру Леніну. Ще раніше - з 1930-х до 1950-х на цьому місті стояв бюст радянського діяча В'ячеслава Молотова.

"У 2018 році за чиїмось зверненням - ми точно не знаємо, за чиїм, - комітет з охорони культурної спадщини прийшов з перевіркою, чому на п'єдесталі стоїть не Ленін, а Флора. І видали подання, що це неправильно", - розповів представник ботсаду.

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"Нікітський ботсад намагався противитися цьому в судах, тому що з ботанічної, емоційної та історичної точки зору логічнішою у центральному партері Нікітського саду є саме Флора, а не Ленін, але суд вирішив інакше", - додав співрозмовник "Інтерфаксу".

Бронзову статую Флори не приберуть з території Ботанічного саду повністю, а перенесуть і встановлять в іншому місці.

Копирайт изображения Нікітський ботанічний сад

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