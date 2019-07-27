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Володимир Зеленський вимагає звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області Віталія Глуховерю, який потрапив на скандальне відео, записане поліцейською камерою.

Що за відео?

У вересні 2018 року в Дніпрі підрозділ спеціального призначення КОРД затримав патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль, що, як з'ясувалося згодом, належить начальнику управління поліції області Віталію Глуховері.

На відео, яке записувалося поліцейською камерою, видно, що патрульні зупиняють автівку - ймовірно, через порушення правил дорожнього руху.

Певний час вони спілкуються з водієм, який відмовляється визнати факт порушення і показати свої документи. Згодом він робить телефонний дзвінок і каже патрульним, що скоро вони "отримають команду".

Незабаром на місце інциденту прибуває мікроавтобус спецпідрозділу КОРД. Спецслужбовці затримують патрульних і, судячи з відео, відвозять їх на бесіду до начальника управління поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховері - їхня розмова так само записується поліцейською камерою.

Напередодні цей відеозапис виклали у соцмережах. У суботу, 27 липня в Державному бюро розслідувань повідомили, що зареєстрували з цього приводу кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень.

"У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років", - кажуть в ДБР.

Реакція Зеленського

По обіді в суботу на відео відреагував і президент Володимир Зеленський, який заявив, що відеозапис "шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які дійсно переконані, що вони, разом зі своїм обслуговуючим персоналом, живуть понад законом".

"Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", - написав Зеленський.

"Я хочу попередити всіх чиновників у Києві та по всій країні - від обласного центру до найменшого села - часи безкарності та особливого до вас ставлення, до якого ви так звикли за часів усіх попередніх президентів України, назавжди минули", - додав президент.

"Ані ви, ані ваші друзі більше не будете стояти понад законом. Ви будете тільки і в першу чергу під ним".

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