Опозиційні протести в Москві: поліція затримала понад 500 людей

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У суботу навпроти будівлі мерії Москви збираються люди, які протестують проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

Минулого тижня на мітинг за вільні вибори у Москві вийшли близько 20 тисяч людей. Захід був узгоджений зі столичною владою, яка дозволила його проведення.

Цього разу люди приходять до мерії навіть попри те, що він є несанкціонованим. Опозиціонери називають акцію зустріччю виборців з кандидатами.

Дані про кількість протестувальників різняться - російські ЗМІ повідомляють про кілька тисяч людей.

У поліції кажуть, що на акцію вийшли 3,5 тисячі людей, при цьому 700 з них - журналісти.

Найчастіше мітингувальники скандують гасла "Допускай!", "Це наше місто!" і "Росія без Путіна!".

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Попри те, що початок акції був запланований на 14:00, поліція почала затримувати людей ще за кілька годин до цього.

Правоохоронці розділяють натовп на кілька секторів, а згодом відтісняють кожен із них по різним напрямках у центрі міста.

В окремих випадках поліція застосовує гумові кийки.

Частинку мітингувальників затримують. Станом на 17 годину повідомляється про понад 500 затриманих.

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Близько 17 години правоохоронці прийшли в редакцію телеканалу "Дождь", який транслює мітинги в прямому ефірі.

Згодом стало відомо, що головному редактору телеканалу Олександрі Перепеловій вручили повістку до суду.

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Вона проходить свідком за справою, яку Слідчий комітет РФ відкрив 24 липня - після попередніх московських протестів.

У заяві Слідчого комітету йшлося, що "учасники одного з рухів" хотіли спричинити тиск на членів Московської виборчої комісії та окружних виборчкомів.

Для цього вони нібито заздалегідь організували в Москві "завідомо незаконні і неузгоджені мітинги та пікетування будівель та приміщень Московської виборчої комісії".

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