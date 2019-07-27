З'їздили в медовий місяць: чоловік впав у вулкан, його рятувала дружина

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Американець Клей Честейн одужує в лікарні після того, як впав у кратер згаслого вулкана на карибському острові Сен-Кіттс. Звідти його витягала дружина.

Молодята поїхали на Кариби, щоб провести там медовий місяць. Вони одружилися всього за кілька днів до інциденту.

Внаслідок падіння чоловік отримав травму черепа. Його дружині - Акеймі - довелося спуститися за ним, щоб витягти його назовні, а потім допомогти йому спуститися з гори. Пішки пара здолала шлях у 3,2 кілометра.

"Вона абсолютно неймовірна", - каже Клей Честейн, говорячи про свою дружину.

Зараз він перебуває на лікуванні у Флориді і поступово одужує.

Копирайт изображения GoFundMe Image caption Молодята одружилися всього за кілька днів до інциденту

"Її здатність тягти мене тоді, коли сам я ледь міг встати на ноги, дивовижна", - додає Честейн.

Під час прогулянки островом молодята піднялися на вершину гори Льяміуга, і чоловік сказав, що хоче спуститися в кратер вулкану, щоб краще роздивитися його зсередини.

Але мотузка, на якій Клей спускався вниз, не витримала його ваги. Він впав з висоти близько 15 метрів.

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Акеймі почула, як він кличе її на допомогу, спустилася за ним і допомогла вибратися назовні.

Шлях до місця, де вони змогли покликати на допомогу, зайняв у молодят близько трьох годин.

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