Дзвінки викраденої дитини до поліції проігнорували. Дівчину вбили

Копирайт изображения AFP Image caption Вбивство дівчини-підлітка сколихнуло усю країну

Міністр внутрішніх справ Румунії звільнив начальника поліції після вбивства дівчинки-підлітка, чиї неодноразові дзвінки до поліції залишалися без уваги протягом багатьох годин.

15-річну дівчину викрали в середу, і їй вдалося зробити три дзвінки і надати поліцейським інформацію про те, де її тримають.

Її родина говорить, що офіцери не сприйняли її дзвінки серйозно, натомість у поліції стверджують, що місцезнаходження дитини було важко відстежити.

Вважають, що дівчина померла від рук викрадача.

Поліція знайшла людські останки та ювелірні вироби, які носила дівчина, у будинку, і затримала 65-річного чоловіка для допиту.

Дівчину, яку називають Александра, викрали, коли вона намагалась автостопом дістатися додому в південному місті Каракал, повідомляють у поліції.

У четвер вранці вона тричі зателефонувала на екстрену гарячу лінію 112 і сказала, що її викрав водій автомобіля, який її підвозив, повідомляє агенція AFP.

За словами начальника поліції Іоана Буда - якого наразі звільнили - Александра кричала "він підходить, він підходить", перш ніж дзвінок обірвався.

Поліцейські кажуть, що спочатку намагалися відстежити місце, з якого вона дзвонила.

Вони ідентифікували будинок, у якому дитина могла перебувати, о 03:00 в п'ятницю, повідомляє АР, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Однак поліція звернулася за ордером на обшук, хоча закон цього не вимагає, і чекала до ранку, щоб увійти до будинку.

Вони обшукали будинок лише через 19 годин після останнього екстреного дзвінка дівчини.

Поліція відправила людські останки на експертизу - і підозрює, що вони можуть належати Александрі, а також іншому 18-річному підлітку, який зник у квітні, повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Ніколае Мога заявив, що начальника поліції звільнили, бо "необхідно вжити кардинальних заходів".

Водночас тимчасовий генеральний прокурор Богдан Ліку заявив телерадіокомпанії "Антена-3": "Чому (поліція. - Ред.) чекала ... необхідно з'ясувати. Загинула дівчина, яку за всіма ознаками можна було врятувати".

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