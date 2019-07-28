Дзвінки викраденої дитини до поліції проігнорували. Дівчину вбили
Міністр внутрішніх справ Румунії звільнив начальника поліції після вбивства дівчинки-підлітка, чиї неодноразові дзвінки до поліції залишалися без уваги протягом багатьох годин.
15-річну дівчину викрали в середу, і їй вдалося зробити три дзвінки і надати поліцейським інформацію про те, де її тримають.
Її родина говорить, що офіцери не сприйняли її дзвінки серйозно, натомість у поліції стверджують, що місцезнаходження дитини було важко відстежити.
Вважають, що дівчина померла від рук викрадача.
Поліція знайшла людські останки та ювелірні вироби, які носила дівчина, у будинку, і затримала 65-річного чоловіка для допиту.
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Дівчину, яку називають Александра, викрали, коли вона намагалась автостопом дістатися додому в південному місті Каракал, повідомляють у поліції.
У четвер вранці вона тричі зателефонувала на екстрену гарячу лінію 112 і сказала, що її викрав водій автомобіля, який її підвозив, повідомляє агенція AFP.
За словами начальника поліції Іоана Буда - якого наразі звільнили - Александра кричала "він підходить, він підходить", перш ніж дзвінок обірвався.
Поліцейські кажуть, що спочатку намагалися відстежити місце, з якого вона дзвонила.
Вони ідентифікували будинок, у якому дитина могла перебувати, о 03:00 в п'ятницю, повідомляє АР, посилаючись на місцеві ЗМІ.
Однак поліція звернулася за ордером на обшук, хоча закон цього не вимагає, і чекала до ранку, щоб увійти до будинку.
Вони обшукали будинок лише через 19 годин після останнього екстреного дзвінка дівчини.
Поліція відправила людські останки на експертизу - і підозрює, що вони можуть належати Александрі, а також іншому 18-річному підлітку, який зник у квітні, повідомляє Reuters.
Міністр внутрішніх справ Ніколае Мога заявив, що начальника поліції звільнили, бо "необхідно вжити кардинальних заходів".
Водночас тимчасовий генеральний прокурор Богдан Ліку заявив телерадіокомпанії "Антена-3": "Чому (поліція. - Ред.) чекала ... необхідно з'ясувати. Загинула дівчина, яку за всіма ознаками можна було врятувати".
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