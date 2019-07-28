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На Закарпатті в 69-й окружній виборчій комісії вибори пройшли неспокійно: спочатку там почали перераховувати голоси, а тепер Центральна виборча комісія назвала перерахунок незаконним.

За даними ЦВК, на цьому окрузі лідирує Віктор Балога, друге місце посів представник "Слуги народу" Едгар Токар.

Через мінімальний розрив голосів кандидати вдалися до взаємних звинувачень: пан Токар заявив про фальсифікації, а пан Балога звинуватив конкурента в наклепі та неготовності до чесного перерахунку голосів.

Результати на окрузі

За даними ЦВК, на цьому окрузі з мінімальним відривом лідирує Віктор Балога з 35,81% голосів. Друге місце посів представник "Слуги народу" Едгар Токар, у нього 34,47% підтримки. Різниця - 798 голосів.

Після оприлюднення цих результатів, пан Токар заявив про фальсифікації та почав вимагати перерахунку голосів.

У відповідь пан Балога заявив, що підтримує такий перерахунок та звернувся до президента "із закликом дати відповідне доручення правоохоронним органам забезпечити безпеку членам окружної виборчої комісії №69 та самого процесу перерахунку голосів".

"Для того, щоб зняти будь-які спекуляції на цю тему, я публічно закликав до перерахунку голосів на усіх дільницях округу і подав відповідну заяву до окружної виборчої комісії №69, яка сьогодні підтримала моє звернення і ухвалила відповідне рішення", - заявив кандидат у депутати.

В результаті на окрузі минулого тижня таки прийняли рішення про перерахунок голосів на всіх дільницях.

Рішення ЦВК

У суботу стало відомо, що ЦВК прийняла рішення скасувати повторний перерахунок голосів на 69-му окрузі.

комісія пояснила, що скарги від двох кандидатів надійшли вже після прийняття документів від дільничих виборчих комісій, а тому рішення про перерахунок голосів є перевищенням службових повноважень окружної комісії.

Саме тому ЦВК вирішила скасувати постанову про перерахунок голосів. Також цим рішенням комісія зобов'язала негайно встановити результати виборів, скласти про це протокол та транспортувати виборчу документацію до ЦВК.

Едгар Токар вже відреагував на такі дії ЦВК та заявив, що "і не думає відступати", адже впевнений, що результати сфальсифіковані.

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