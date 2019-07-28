Як Київ святкував річницю Хрещення Русі - фото

27 та 28 липня в Україні проходять заходи з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі.

У суботу в столиці пройшла хресна хода православної церкви Московського патріархату, а в неділю свої заходи провела Православна церква України.

Копирайт изображения Уніан Image caption Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій провів молебень з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Русі. На фото видно народного депутата Вадима Новінського.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У суботу представники Московського патріархату провели також ходу від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

Копирайт изображения Петро Порошенко/Facebook Image caption А в неділю молебень та хресну ходу за участі митрополита Епіфанія провели представники Православної церкви України. Поряд з Епіфанієм ішов п'ятий президент України Петро Порошенко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption 28 липня віруючі ПЦУ пройшли від Софії Київської до Михайлівського собору, а звідти - до пам'ятника князю Володимиру.

Копирайт изображения Уніан

Копирайт изображения Національна поліція/Facebook Image caption Поліція в ці дні посилила охорону громадського порядку. За останніми данними, серйозних порушень не зафіксовано.

Президент Володимир Зеленський у ці дні закликав предстоятелів церков до діалогу, аби не розділяти українців.

Пропустити Twitter допис , автор: @ZelenskyyUa Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 липня 2019 р.

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