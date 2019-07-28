Як Київ святкував річницю Хрещення Русі - фото
- 28 липня 2019
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27 та 28 липня в Україні проходять заходи з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі.
У суботу в столиці пройшла хресна хода православної церкви Московського патріархату, а в неділю свої заходи провела Православна церква України.
Президент Володимир Зеленський у ці дні закликав предстоятелів церков до діалогу, аби не розділяти українців.
Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 липня 2019 р.
Кінець Twitter допису , автор: @ZelenskyyUa
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