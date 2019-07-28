"У вас гарні орхідеї": як австрійська спортсменка вмовила викрадача її відпустити

Копирайт изображения Nathalie Birli Image caption Наталі Бірлі - професійна австрійська спортсменка

Австрійська тріатлоністка, яка заявила, що її викрали, душили і погрожували втопити, розповіла, що вона переконала свого викрадача звільнити її після того, як похвалила його орхідеї.

Наталі Бірлі каже, що її викрали, коли вона їхала на велосипеді біля Грацу у вівторок.

За її словами, "сповнений ненависті" викрадач збив її своїм фургоном, після чого відвіз до себе додому, де їй довелось пережити жахливі випробування.

Втім, лише декілька годин потому пані Бірлі вдалося переконати чоловіка відвезти її додому.

Інцидент, який вона пізніше описала у Facebook як "кадри з поганого фільму", закінчився тим, що поліції вдалося відстежити її велосипед у будинку 33-річного підозрюваного і арештувати його.

"Запропонувала угоду"

27-річна пані Бірлі розповіла австрійському таблоїду Kronen Zeitung, що коли вона близько 17:00 їхала на велосипеді, на неї наїхав автомобіль, з якого вийшов чоловік, ударив її палицею по голові, зв'язав і кинув на заднє сидіння.

Спортсменка, яка зламала руку під час аварії, розповіла, що втратила свідомість, прокинулася голою і прив'язаною до стільця у незнайомому будинку.

Чоловік з ножем спочатку пообіцяв їй, що відпустить наступного дня, зав'язав їй очі і примусив пити алкоголь.

Однак потім він спробував задушити її, а згодом затяг у ванну і сказав, що хоче її втопити.

Саме тоді вона помітила його орхідеї і похвалила їх. Після цього він розговорився про свого "мертвого батька, залежну від алкоголю матір і подруг, які його зраджували".

Це, за словами пані Бірлі, дало їй можливість попросити викрадача її звільнити, запропонувавши угоду.

"Я запропонувала йому зробити вигляд, що це був нещасний випадок", - розповіла жінка.

Чоловік погодився, розв'язав свою жертву і відвіз її додому, де її партнер - який був вдома з їхнім тримісячним сином - подзвонив у поліцію.

У середу, перебуваючи у безпеці в медичному центрі, пані Бірлі подякувала усім, хто її шукав, але додала, що будинок, у якому її утримував викрадач, було б неможливо знайти.

"Слава Богу, я змогла звільнитися, і зі мною усе гаразд - окрім зламаної руки і травми голови", - написала вона.

Представник поліції Граца Фріц Грюндніг підтвердив АР, що за підозрою у викраденні заарештували чоловіка.

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