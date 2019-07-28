Копирайт изображения Getty Images Image caption На борту літака дитячих ліків може не виявитись

Ліки для дітей треба брати на борт літака у ручній поклажі, на випадок, якщо дитині під час польоту стане зле, свідчить нове дослідження.

Американські експерти стверджують, що більшість інцидентів під час польоту - поширені проблеми зі здоров'ям, які просто лікуються, проте авіакомпанії часто мають ліки для дорослих - але не мають для дітей.

Автори дослідження кажуть, що їхній аналіз має надати авіакомпаніям "список необхідних покупок".

Водночас британський експерт радить батькам, які летять із дітьми на літні канікули, мати необхідні ліки із собою.

Команда з Університету Дьюка в Північній Кароліні проаналізувала дані 75 тис. медичних інцидентів у 77 авіакомпаній на шести континентах із січня 2015 року по жовтень 2016 року.

Близько 11 тис. із них трапились із дітьми та підлітками до 19 років.

Найчастішими проблемами були нудота і блювання, які спостерігалися у третині випадків, слідом за ними йшли лихоманка або озноб (22%) та гострі алергічні реакції (5,5%).

Приблизно 16% випадків призвели до того, що дитині знадобилась додаткова медична допомога після посадки, виявили у дослідженні Annals of Emergency Medicine.

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Що можна взяти на рейс?

Дозволяється брати "необхідні ліки" об'ємом понад 100 мл, зокрема рідкі дієтичні продукти та інгалятори, а також медичне обладнання. Також можна брати пігулки.

Але вам потрібно мати із собою лист від лікаря або копію рецепта.

Персонал може перевірити вміст вашої аптечки, коли ви проходитимете безпековий контроль.

Авіакомпанії, що літають на короткі відстані, зобов'язані мати лише базовий набір першої допомоги, що містить такі речі, як бинти та антисептичні серветки.

Вони не зобов'язані мати інгалятори від астми, антигістамінні препарати або ін'єкції адреналіну. І хоча на борту деяких авіакомпаній ці речі є, якщо у вашої дитини є астма або алергія, вам треба мати із собою власні ліки.

Водночас будь-хто, хто має якесь захворювання або чия дитина його має, може обговорити це з представником авіакомпанії заздалегідь.

Лікарі радять батькам брати із собою лікарські засоби у дозуванні, що підходить для дітей - наприклад, рідкий парацетамол від лихоманки, або солі для регідратації при нудоті та діареї.

Джерело: Уряд Великобританії, Адміністрація цивільної авіації та Королівський коледж педіатрії та дитячого здоров'я

"Діти - не міні-дорослі"

Дослідники твердять, що ймовірність того, що авіакомпанія матиме необхідні для дитини ліки на борту, є дуже низькою.

Аптечки першої допомоги часто містять інгалятори від астми, антигістамінні препарати та аспірин, але ліки зазвичай є у формі таблеток, які маленькі діти не можуть проковтнути, або у дозуванні для дорослих.

Доктор Александр Ротта, який очолював дослідження, сказав:

"Батьки повинні вживати запобіжних заходів, щоб уникнути медичних проблем у польоті, коли це можливо.

Наприклад, не забудьте взяти ліки для дитини на борт літак, а не здавайте їх у багаж, оскільки бортові аптечки невідкладної медичної допомоги наразі не пристосовані для вирішення проблем, які найчастіше трапляються у найменших мандрівників.

І авіакомпанії, і батьки повинні знати про найбільш поширені проблеми і бути готовими їх вирішити.

Але просто зараз, якщо ви подорожуєте з дитиною, ми рекомендуємо вам взяти із собою на борт ті ліки, які, на вашу думку, можуть знадобитися вашій дитині".

Д-р Дональд Макгрегор із Королівського коледжу педіатрії та дитячого здоров'я, додав:

"Діти - не міні-дорослі, і тому потребують ліків, які є безпечними і пристосованими для них.

Оскільки зараз період шкільних канікул і сім'ї планують свій відпочинок, батькам варто ознайомитися з найпоширенішими проблемами зі здоров'ям і подорожувати з відповідними медикаментами, які дозволять їм вирішити таку проблему, якщо вона трапиться із їхньою дитиною.

Це також допоможе менше перейматися і насолоджуватися відпусткою".

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