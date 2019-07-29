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Восьмий тиждень масових протестів в Гонконзі закінчився барикадами і спробою штурму китайського представництва. Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які вийшли на несанкціоновані мітинги.

В акціях брали участь десятки тисяч людей.

У суботу протести пройшли на півночі Гонконгу в районі Юньлон, де тиждень тому на демонстрантів напала група озброєних людей в масках.

Поліцію звинуватили в бездіяльності та співробітництві з нападниками. Правоохоронці це заперечують.

Недільні заворушення почалися з акції в парку, звідки протестувальники рушили в район Сайвань до будівлі представництва КНР в Гонконзі.

Сотні поліцейських перегородили їм шлях до представництва. Звідти учасники протесту перемістилися в район Козуей-Бей, де розташовані головні торгові центри.

Акція масової непокори

Стів МакДонелл, ВВС, Гонконг

Протестуючі забарикадувалися на вулицях торгового району Козуей-Бей.

У шоломах, медичних масках і протигазах вони стоять під неоновою рекламою косметики і прикрас, чекаючи неминучого поліцейського штурму.

Туристи, які в тому числі приїхали з материкового Китаю, як ні в чому не бувало проходять повз активістів, які скандували гасла на захист демократії.

Восьмий тиждень протестів

Ці акції - ще один прояв суспільного невдоволення, яке почалося в травні через оприлюднення поправок до законопроєкту про екстрадицію.

З того часу уряд відмовився від цих пропозицій, але демонстранти вже вимагають розгляду справи про жорстокість поліції, демократичних реформ та відставки глави Гонконгу Керрі Лама.

Цього разу мітинги пройшли без дозволу поліції, що вкрай незвично для Гонконгу, де протести, як правило, не забороняють.

У поліції кажуть, що таким чином хотіли запобігти можливим зіткнення протестуючих з місцевими жителями.

Попри це, тисячі демонстрантів вийшли на головні вулиці міста, вигукуючи антиполіцейскіе гасла.

Копирайт изображения Reuters Image caption Демонстранти прийшли в шоломах і масках

У суботу правоохоронці спостерігали за тим, що відбувається і знімали все на відео. За їхніми словами, деякі протестуючі тримали в руках шматки залізних труб і щити, ламали ними паркани на дорогах.

Кілька активістів оточили і почали розмальовувати фарбою поліцейський автомобіль.

У районі п'ятої години вечора за місцевим часом поліція пустила сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

Демонстранти почали кидати у відповідь фаєри, але потім частково розступилися, щоб дати можливість проїхати каретам швидкої допомоги.

Причина невдоволення поліцією

Минулої суботи на учасників мітингу біля станції метро Юньлон напали близько 100 людей в білих футболках. Вони побили дерев'яними і металевими палицями не тільки протестуючих, але і журналістів та простих перехожих.

Копирайт изображения AFP Image caption Увечері в суботу поліція пустила сльозогінний газ, щоб розігнати натовп

В результаті постраждало 45 людей. У нападі підозрюють членів злочинного угруповання-тріади. Судячи з усього, їхніми жертвами були саме демонстранти.

Учасники мітингу заявили, що правоохоронні органи і проурядові депутати знали про підготовку нападу. За їхніми словами, поліція не поспішала на виклик і з'явилася тільки тоді, коли злочинці зникли.

Один з жителів Юньлон розповів ВВС, що його родич, який працює в поліції, заздалегідь попередив про небезпеку і порекомендував не одягати чорну футболку.

У поліції ж кажуть, що в цей день їхні сили були задіяні під час заворушень в інших регіонах, і відкидають звинувачення у співпраці зі злочинцями.

Правоохоронці заявляють, що у справі про напад вже затримано 12 підозрюваних, дев'ять з яких, за їхніми словами, пов'язані з тріадою.

Заступник глави адміністрації Гонконгу Метью Ченг вибачився за те, що поліція не виправдала очікування жителів.

Його заява викликала бурхливе невдоволення серед поліцейських.

"Протягом останніх кількох місяців на нас постійно сиплються звинувачення. Поза роботою ми стикаємося з образами в інтернеті, погрозами і провокаціями... Вашими стараннями наша робота з підтримки закону і порядку повністю знівельована", - йдеться у відкритому листі Асоціації поліцейських інспекторів Гонконгу.

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