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На цих виборах є кілька проблемних округів, де через підозри у фальсифікаціях вирішили перерахувати голоси.

У неділю стало відомо, що Житомирський окружний адмінсуд дозволив перерахувати голоси на усіх виборчих дільницях 64-го округу. Конкурентами там є самовисуванець Володимир Арешонков, представник "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов та самовисуванець Сергій Пашинський.

А у Львові суду ухвалили рішення про перерахунок голосів на шести дільницях 119-го округу, де Михайло Бондар з "Європейської солідарності" переміг Ореста Кавецького зі "Слуги народу".

"Житомирські" баталії

За даними ЦВК, на 64-му окрузі переміг самовисуванець Володимир Арешонков, у нього 27,63% голосів.

За ним з мінімальним відривом іде представник "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов, який набрав 26,63% голосів. Тобто різниця у результатах сягає 1%.

В ході підрахунку голосів пан Сігачов заявив про суттєві порушення. "За підрахунками по тих протоколах, які зібрали наші волонтери на виборчих дільницях, я випереджаю колишнього депутата від Блоку Петра Порошенка Володимира Арешонкова на півтисячі голосів", - заявив кандидат.

Проте, за його словами, вночі в окружну виборчу комісію почали потрапляти зовсім інші протоколи та розпочались спроби блокування роботи ОВК. "Тому в Коростень навіть прилетів гелікоптер зі спецпідрозділом "Тор" для безпеки роботи ОВК", - повідомив пан Сігачов.

Тож він подав до суду клопотання про перерахунок голосів, яке підтримав і конкурент по округу Сергій Пашинский.

"Я офіційно підтримав клопотання Сігачова про перерахунок голосів. І ще раз хочу наголосити на своїй позиції: переконаний, що головною умовою проєвропейського розвитку нашої держави мають бути тільки об'єктивні та прозорі вибори всіх органів влади. На жаль, не дивлячись на те, що як останні вибори президента, так і попередні парламентські вибори, були проведені без фальсифікацій, вже ці вибори до парламенту, особливо у 64-у окрузі, були проведені з чисельними порушеннями", - заявив він.

В результаті суд задовольнив цей позов і прийняв рішення про перерахунок голосів у 64-му виборчому окрузі.

Перерахунок на Львівщині

Також у неділю Львівський окружний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах.

За даними ЦВК, там виграв представник "Європейської солідарності" Михайло Бондар, який набрав 15,57% голосів.

На другому місці Орест Кавецький від "Слуги народу", у нього - 15,39%. Тобто розрив складає 0,18%.

Пан Кавецький заявив про фальсифікації на дільницях під час виборів та подав позов про перерахунок голосів. Його підтримав самовисуванець Віталій Кравчук, який набрав 2,91% голосів.

В "Європейській солідарності" обурені таким рішенням суду. Там заявили, що перерахунок голосів безпідставний.

"Це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука", - зазначили в партії Петра Порошенка.

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