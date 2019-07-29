Чоловік здавав на Airbnb соціальне житло - і отримав штраф 100 тис. фунтів

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Орендодавця, який здавав квартиру у центрі Лондона туристам через сервіс Airbnb, оштрафували на 100 тис. фунтів стерлінгів (близько 122,5 тис. доларів) і виселили з помешкання.

37-річний мешканець муніципальної квартири Тобі Гарман створив фейковий профіль на Airbnb під іменем "Лара", щоб здавати в оренду свою однокімнатну квартиру.

Квартира, розташована поблизу станції Вікторія у центральній частині Лондона, була розміщена на сайті з 2013 року і мала понад 300 відгуків, кажуть у міській раді Вестмінстера.

Програмне забезпечення для боротьби з шахрайством знайшло ім'я Гармана у відгуках до помешкання, завдяки чому вдалося встановити зв'язок між ним та цим житлом.

Банківські виписки пана Гармана показали, що він отримував платежі від Airbnb протягом кількох років.

Справа дійшла до суду, і після неуспішної апеляції його виселили із помешкання і присудили виплатити 100,974 фунтів стерлінгів штрафу за отримання незаконних прибутків, повідомляє Times.

У Airbnb BBC News повідомили, що муніципальну квартиру видалили з вебсайту на початку цього року.

"Ми регулярно нагадуємо орендодавцям про необхідність знати та дотримуватися місцевих правил - зокрема і щодо субсидованого житла - і вживаємо заходів щодо проблем, про які нам повідомляють", - сказала речниця компанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кількість лондонського житла, що здається через Airbnb, з 2015 року збільшилась у чотири рази

У міській раді Вестмінстера кажуть, що наразі вивчають щонайменше 1 500 об'єктів нерухомості, які здають у короткострокову оренду у цьому районі Лондона.

"Соціальне житло існує для того, щоб забезпечити людей необхідними їм помешканнями, а не для того, щоб нечесні мешканці отримували незаконні прибутки", - сказав представник ради Ендрю Сміт.

"Мешканці муніципального житла не мають права здавати в оренду свої квартири, і ми проводимо постійні перевірки, а також моніторимо вебсайти короткострокової оренди, щоб виявляти потенційно незаконні об'єкти", - додав він.

Пан Сміт також зазаначив, що тепер вони зможуть передати квартиру пана Гармана людям, які справді потребують соціального житла.

Кількість помешкань, що здаються через Airbnb у Лондоні, з 2015 року збільшилась у чотири рази - з 20 до 80 тисяч.

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