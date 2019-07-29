Школа депутатів: у Трускавці навчають обранців від "Слуги народу"
У Трускавці почалася "Школа депутатів" для представників пропрезидентської партії "Слуга народу". Кореспондентка BBC News Україна Жанна Безп'ятчук була поруч з майбутніми законодавцями, й ось що вона там побачила.
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Лідер партії Дмитро Разумков (якому прогнозують і крісло голови Верховної Ради) сказав, що відсутність вищої освіти у деяких депутатів - не проблема.
"Є люди, які не мали вищої освіти, але досягли висот", - пояснив він.
Як заявили організатори, "Школа" - це освітній проект для новоспечених парламентарів, який організовує Київська школа економіки.
Депутатам пообіцяли "жорсткий формат" - лекції та групові заняття з 8:30 до 21:30.
"Це реально жесть... Подивимось, чи та хто витримає", - анонсував Тимофій Милованов із КШЕ.
У розмові з BBC News Україна він розповів, що депутатів учать структурі ухвалення рішень.
"Працюємо за програмою топових бізнес-шкіл. Те, що даємо, потрібно розвивати все життя", - пояснив Тимофій Милованов.
Журналісти знайомляться з новоспеченими парламентарями, серед них - багато нових облич.
Дехто з медійників навіть плутає з депутатами своїх же колег, каже кореспондентка BBC News Україна.
А так новообрані депутати виконують завдання - аналізують кейси.
Ще депутатів навчають установці на співпрацю й позитивну мотивацію.
Кожного учасника школи проситимуть пояснити, як він у сфері своєї спеціалізації зможе сприяти збільшенню ВВП, розповів пан Милованов.
Гроші партії
Сама "Школа Зе депутатів" проходить у п'ятизірковому курортному комплексі "Rixos-Прикарпаття", де найдешевший одиночний номер зі сніданком зараз коштує від 2 900 тис. грн за добу, а номер на двох - від 3 500 тис. грн.
Ціна панорамного люксу на одну людину становить 8 250 грн, на двох - 8 850 грн, апартаменти - близько 20 000 грн.
У готелі є басейни, бари і ресторани, а також SPA-центр, боулінг і тренажерний зал.
У партії "Слуга народу", яка оплачує "Школу", пояснили вибір готелю браком часу на організацію та нестачею вільних місць у інших місцях.
"Школу" фінансує партія, а звідки гроші у партії на це - ви побачите в звітах для НАЗК", - розповів Дмитро Разумков.
Точну вартість проекту він не назвав.
Вибір готелю також пояснили тим, що тут є великий конференц-зал, де можна поставити 29 столів для навчання майбутніх депутатів у групах.
Загалом на "Школу" приїхали близько 250 обранців від "Слуги народу".
Водночас, як відзначає кореспондентка BBC News Україна, є й ті кандидати зі списку СН, які станом на зараз не потрапляють у Раду, але можуть отримати депутатський мандат, якщо кілька людей з прохідної частини списку підуть у виконавчу владу.
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