Image caption Дмитро Разумков каже, що за все заплатила партія, але скільки саме - не уточнив

У Трускавці почалася "Школа депутатів" для представників пропрезидентської партії "Слуга народу". Кореспондентка BBC News Україна Жанна Безп'ятчук була поруч з майбутніми законодавцями, й ось що вона там побачила.

Лідер партії Дмитро Разумков (якому прогнозують і крісло голови Верховної Ради) сказав, що відсутність вищої освіти у деяких депутатів - не проблема.

"Є люди, які не мали вищої освіти, але досягли висот", - пояснив він.

Image caption На "Школу" приїхало близько 250 майбутніх депутатів, а також тих, хто може отримати мандат, якщо хтось піде в уряд

Як заявили організатори, "Школа" - це освітній проект для новоспечених парламентарів, який організовує Київська школа економіки.

Депутатам пообіцяли "жорсткий формат" - лекції та групові заняття з 8:30 до 21:30.

"Це реально жесть... Подивимось, чи та хто витримає", - анонсував Тимофій Милованов із КШЕ.

У розмові з BBC News Україна він розповів, що депутатів учать структурі ухвалення рішень.

"Працюємо за програмою топових бізнес-шкіл. Те, що даємо, потрібно розвивати все життя", - пояснив Тимофій Милованов.

Журналісти знайомляться з новоспеченими парламентарями, серед них - багато нових облич.

Дехто з медійників навіть плутає з депутатами своїх же колег, каже кореспондентка BBC News Україна.

А так новообрані депутати виконують завдання - аналізують кейси.

Ще депутатів навчають установці на співпрацю й позитивну мотивацію.

Кожного учасника школи проситимуть пояснити, як він у сфері своєї спеціалізації зможе сприяти збільшенню ВВП, розповів пан Милованов.

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Гроші партії

Сама "Школа Зе депутатів" проходить у п'ятизірковому курортному комплексі "Rixos-Прикарпаття", де найдешевший одиночний номер зі сніданком зараз коштує від 2 900 тис. грн за добу, а номер на двох - від 3 500 тис. грн.

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Ціна панорамного люксу на одну людину становить 8 250 грн, на двох - 8 850 грн, апартаменти - близько 20 000 грн.

У готелі є басейни, бари і ресторани, а також SPA-центр, боулінг і тренажерний зал.

Копирайт изображения rixos.ua Image caption Аквазона

У партії "Слуга народу", яка оплачує "Школу", пояснили вибір готелю браком часу на організацію та нестачею вільних місць у інших місцях.

"Школу" фінансує партія, а звідки гроші у партії на це - ви побачите в звітах для НАЗК", - розповів Дмитро Разумков.

Точну вартість проекту він не назвав.

Копирайт изображения rixos.ua Image caption SPA-центр

Вибір готелю також пояснили тим, що тут є великий конференц-зал, де можна поставити 29 столів для навчання майбутніх депутатів у групах.

Загалом на "Школу" приїхали близько 250 обранців від "Слуги народу".

Image caption Все навчання проходить у великій конференц-залі

Водночас, як відзначає кореспондентка BBC News Україна, є й ті кандидати зі списку СН, які станом на зараз не потрапляють у Раду, але можуть отримати депутатський мандат, якщо кілька людей з прохідної частини списку підуть у виконавчу владу.

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