У Південній Африці українського туриста зарізали через рюкзак

Копирайт изображения Community Crime Prevention Image caption Іван Іванов був колишнім моряком і багато подорожував, повідомила його родчика

У Південно-Африканській Республіці вбили українця, який сам мандрував туристично стежкою до Хаут-бей. Як повідомляють місцеві медіа, це сталося у суботу в національному парку Столова гора неподалік другого за чисельністю міста ПАР Кейптауна.

За даними південно-африканських ЗМІ, чоловіка звали Іван Іванов, йому було 44 роки.

Українське МЗС поки що не коментувало ці повідомлення.

"Після недовгої боротьби з трьома нападниками його нанесли кілька ударів ножем у груди й він стік кров'ю на стежці", - пише видання IOL з посиланням на власні джерела у тій місцевості.

Після цього нападники почали втікати у напрямку затоки Хаут-бей.

Як припускають, причиною нападу могли стати рюкзак та інші речі загиблого, які зникли.

Копирайт изображения Community Crime Prevention Image caption Українця вбили на маршруті, який вважався порівняно безпечним

Одного з ймовірних вбивць, що ніс рюкзак, помітили місцеві жителі і повідомили поліцію.

Правоохоронці затримали підозрюваного та доставили його у відділок.

Окрім рюкзака українця у затриманого виявили і мобільний телефон Іванова - все це стане тепер речовими доказами.

Затриманого звати Сінає Мпоселва, йому 23 роки (за іншими даними - 25), він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності й у момент нападу на українця був на достроковому звільненні, пише сайт News 24.

Двох інших нападників все ще розшукують.

Поліція також шукає ножа, яким було скоєне вбивство.

Копирайт изображения Community Crime Prevention Image caption Місцева громада принесла квіти на локацію, де сталося вбивство

Власники хостелу, де зупинявся Іван Іванов, кажуть, що попереджали його не мандрувати самому по цьому маршруту, хоча ця стежка і вважається порівняно безпечною, а саме місце нападу - неподалік парковки.

Влада регіону запевняє, що проведе детальне розслідування вбивства та висловила співчуття родини загиблого.

Син загиблого Гліб Іванов, з яким зв'язались News 24, розповів, що його батьку дуже сподобався Кейптаун і він планував якось привезти сюди всю свою родину.

Гліб Іванов також визнав гарну роботу південно-африканської поліції, однак наголосив, що тепер ніколи не приїде до ПАР.

Місцеві жителі принесли квіти туди, де виявили тіло.

Південно-африканська неурядова "Громада запобігання злочинам" (Community Crime Prevention) провела меморіальну зустріч на місці вбивства та висловила співчуття рідним Івана Іванова, його трьом дітям, дружині і друзям.

За даними, які "Громада" отримала від родички загиблого, він був колишнім моряком, вивчав економіку та право у Великій Британії, а також багато подорожував.

Місцева поліція каже, що у ці дні стався ще один напад на туриста й закликає відвідувачів регіону завжди подоружвати "лише у великих групах".

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