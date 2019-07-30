Копирайт изображения Getty Images Image caption В Індії мешкає приблизно 70% світової популяції тигрів

В Індії, де живе приблизно 70% світової популяції тигрів, їхня кількість за останні чотири роки зросла майже на третину. Про це повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у понеділок.

За його словами, якщо у 2014 році кількість тигрів становила 2226 тварин, у 2018 році вона сягнула 2967.

Пан Моді наголосив, що Індія "зараз є одним з найбільших і найбільш безпечних середовищ проживання" для тигрів.

В Індії проводять "перепис" тигрів раз на чотири роки - це тривале та важке завдання, в якому беруть участь лісники та вчені, які обстежують до пів мільйона квадратних кілометрів, шукаючи сліди перебування тигрів.

Пан Моді наголошує, що результати тигрового "перепису" зроблять "кожного індійця щасливим"

Це серйозний успіх зі збереження популяції тигрів. За однією оцінкою, лише з 1875 по 1925 рік в Індії вбили близько 80 тисяч тигрів. Спортивне полювання було нестримним - місцеві князі і чиновники вбивали тигрів тисячами, використовуючи зброю, списи, сітки, пастки і отруту. До 1960-х років кількість тигрів різко скоротилася.

Але низка ініціатив уряду з метою збереження популяції тигрів - зокрема, заборона на полювання та інформаційна кампанія у селах, - вплинули на зростання популяції.

У 1972 році був запроваджений суворий закон про охорону дикої природи, який фактично забороняв вбивати або відловлювати диких тварин навіть тоді, коли "проблемні тварини" викликали серйозні складнощі. Під тиском глобальних природоохоронних організацій Індія також збільшила інвестиції, щоб залучити на роботу більше лісників і поліпшити захист тварин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 2006 року кількість тигрів в Індії стабільно зростає

З 2006 року кількість тигрів почала стабільно зростати.

Але останнім часом також спостерігається зростання кількості конфліктів та зіткнень між людьми і тиграми. Одна з причин полягає в тому, що в Індії занадто мало лісів для тигрів, і країна потребує збільшення захищених територій.

Згідно з однією оцінкою, великі кішки розмножуються і живуть лише на 10% від загальної потенційної території їхнього проживання в Індії. Йдеться про площу у 300 тисяч квадратних кілометрів. Густота проживання тварин у багатьох з цих лісових районів є високою, тигри у пошуках їжі виходять за їхні межі, і це призводить до конфліктів з людьми, які живуть поруч.

Захисники природи кажуть, що конфлікти з людьми значною мірою обмежуються краями захищених територій, лісами та плантаціями, але якщо Індія не розширить захищені території для тигрів, кількість таких конфліктів буде зростати.

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