16-річний американець став першим чемпіоном світу з Fortnite і виграв мільйони

Копирайт изображения EPA Image caption 16-річний американець Кайл Гірсдорф став першим чемпіоном світу з гри Fortnite

Чемпіоном світу з онлайн-відеогри Fortnite став 16-річний американець Кайл Гірсдорф, відомий під ігровим акаунтом Bugha. Він отримав найбільший в історії кіберспорту приз у розмірі 3 млн доларів. Це перевищує призові, які отримує переможець Вімблдонського турніру.

Призовий фонд також став найбільшим в історії турнірів з відеоігор - 30 млн доларів. Змагання проходили на тенісному стадіоні "Артур Еш" у Нью-Йорку, де щорічно проводяться матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

За трансляціями змагань одночасно стежили понад 2,3 млн глядачів.

Кіберспортсмени, що зайняли четверте місце і вище, стали доларовими мільйонерами.

Усі інші фіналісти отримали по 50 тисяч доларів за персональний турнір і по 50 тисяч доларів за виступ у парі з іншим учасником.

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Один з представників Британії - 15-річний Джейден Ешмен - посів друге місце на турнірі дуетів і заробив майже мільйон фунтів (понад 1,2 млн доларів).

Переможець турніру Кайл Гірсдорф сказав в інтерв'ю BBC, що має намір відкласти більшу частину виграшу на майбутнє. "Мені лише потрібен новий комп'ютерний стіл і, можливо, стіл для кубка", - сказав він.

За словами коментаторів, у фінальній битві переможець "тріумфував", обігруючи своїх супротивників з посмішкою на обличчі.

Копирайт изображения EPIC GAMES

Цей турнір вважається важливою подією в розвитку кіберспорту, капіталізацію якого у 2019 році оцінили у мільярд доларів.

Нинішній рекорд за призовими може перевищити турнір з DOTA 2.

9-й щорічний турнір DOTA 2 відкривається в Шанхаї у серпні. Його призовий фонд складе 30,2 млн доларів, а може бути і більшим, якщо шанувальники гри зберуть добровільні пожертвування.

У фіналі чемпіонату світу з Fortnite в Нью-Йорку брали участь 100 гравців. За їхнім виступом можна було спостерігати на величезних екранах.

Загалом на вихід у фінальну стадію турніру претендували 40 млн людей. Протягом 10 тижнів вони брали участь у відбіркових іграх в інтернеті, і в підсумку визначилася сотня найкращих. Серед них були представники понад 30 країн.

Перша версія гри Fortnite: Battle Royale вийшла 25 липня 2017 року. Всього у Fortnite грають 250 мільйонів гравців по всьому світу.

Правила прості: 100 гравців висаджуються на острів, де їм необхідно знайти зброю, побудувати табір і ліквідувати суперників.

Image caption На стадіоні була споруджена гігантська двох'ярусна сцена

30 відібраних у кваліфікаційних матчах фіналістів боролися на очах багатомільйонної аудиторії за звання чемпіона світу, яке присвоюється у грі вперше.

Ці відбіркові матчі, які тривали майже два з половиною місяці, були дуже жорсткими, і багато знаменитостей у світі, наприклад, відомий гравець Ninja, не потрапили у фінал. Серед фіналістів також немає жінок; більшість серед них складають підлітки віком до 16 років.

Крім фіналу в персональних змаганнях, на чемпіонаті відбувся окремий фінал серед пар. 50 команд по двоє гравців також зустрілися в іграх у боротьбі за приз у 3 млн доларів, який дістався кращому дуету.

Фірма Epic Games організувала цей турнір з метою посилення своїх позицій на ринку онлайн-ігор, який переживає бурхливе зростання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядають негрошові призи чемпіонату

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