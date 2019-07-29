"Чоловік - це світлофор": герой флешмобу Забулазапитатьумарченка дав інтерв'ю

Копирайт изображения УНІАН Image caption Допис заступника глави Запорізької облради Владислава Марченка у Facebook викликав флешмоб за участі сотень жінок у соцмережах

Заступник глави Запорізької облради та уповноважений з питань рівності чоловіків та жінок у регіоні Владислав Марченко прокоментував всеукраїнський флешмоб, який розгорнувся у соцмережах після його допису про жінок у Facebook.

В інтерв'ю місцевим та українським ЗМІ пан Марченко розкритикував жінок, які ходять по вулицях "напівроздягнутими" за вульгарний вигляд.

"Я не хочу аби моя країна була вульгарною дівицею", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

26 липня Володислав Марченко розкритикував у соцмережі жінок у спортклубі за їхній зовнішній вигляд. Він навів "жарт", у якому дівчину у мініспідниці порівнювали з проституткою.

"Дівчата, давайте одягатися відповідно до своїх життєвих цінностей. Багато в інтернеті, навіть серед моїх знайомих, дівчат, публікують свої фото в купальниках, мінісукнях і спідній білизні. Найцікавіше, що при цьому кожна продовжує думати, що вона має високу ціну, що до неї повинні ставитися з повагою, як до королеви", - зазначив пан Марченко.

На його думку, справжня "королева" має бути "закрита одягом", мати "скромну зачіску" та "акуратний макіяж".

Владислав Марченко закликав жінок подивитися у дзеркало і визначити, на кого вони більше схожі - на "королев" чи проституток.

"Справжні королеви ніколи не стануть оголюватися на публіці", - додав він.

Допис пана Марченка пізніше зник, як він пояснив в інтерв'ю виданню 061, його начебто видалив Facebook.

Втім, скріншоти допису зберегли як ЗМІ, так і чимало користувачів.

Флешмоб у соцмережах

У відповідь на допис Владислава Марченка, користувачки соцмереж почали публікувати свої фото у купальниках, мініспідницях чи одязі з декольте. Деякі з них пояснювали, що одягаються так, як їм зручно, а не з метою залучення уваги з боку чоловіків.

Для декого з користувачів допис став привидом для створення фотожаб.

Для декого з користувачів допис став привидом для створення фотожаб.

"Мені дико чути, що у ХХІ столітті жінкам потрібно виправдовуватися за їхній одяг і щось там комусь пояснювати. Те, що Владислав Марченко, заступник голови та уповноважений з гендерних питань у Запорізька обласна рада дозволяє собі подібним чином висловлюватися, укотре доводить одну просту річ: суспільство й досі не прийшло до "радикальної" думки, що чоловіки та жінки рівні", - зазначила керівниця Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Втім, дехто з користувачів вирішив підтримати Владислава Марченка.

"Побачивши цей флешмоб я здивувалась, чому дівчата прийняли це на свій рахунок. Мова то йшла про певну категорію людей, що вдягаються і ведуть себе відверто вульгарно. Не скажу, що такі особи викликають в мені бурю негативна, але точно дивують", - написала у Facebook користувачка соцмережі Віталіна Вітамінка.

Як відреагував Владислав Марченко

У понеділок Владислав Марченко дав коментарі місцевим та всеукраїнським ЗМІ, де аргументував свою думку відстоюванням традиційних поглядів на родину.

"Коли жінка класно виглядає, вона що робить? Фокусує на собі увагу. Коли я йду в зал займатися о 7 ранку, встаючи о 6, я хочу попрацювати. Я ходжу не для того. І коли мою увагу волею-неволею ... Я десь поруч стаю або стикаюся, виконуючи якісь вправи, мої думки зайняті чимось іншим. І це неправильно. І врешті решт, я так вихований, так не має бути. Є спортивний одяг, ви в ньому ходіть", - знову розкритикував він жінок, чий зовнішній вигляд викликав появу його допису у Facebook.

Він також навів свою думку щодо чоловічої психології.

"Жінка - це дуже складний механізм, я б так сказав, інтелект. Чоловік - це... Я зізнаюся чесно, чоловік - це досить примітивне створіння в цих питаннях. Якщо говорити алегорією, це світлофор, у якого навіть немає жовтого кольору. Є зелений і червоний", - зазначив пан Марченко.

Водночас він відзначив, що жінки - це "найцінніше, що є на землі".

"Жінка - це найцінніше, що є на цій землі. Це те, що рухає і розвиває наш світ. І жінка має бути неприступною, я так вважаю. Ось нехай мене сексисти пробачать, жінка - це серйозніше, ніж чоловік", - наголосив політик.