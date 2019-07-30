Аваков: Порошенко безсовісно бреше

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив експрезидента України Петра Порошенка у брехні у відповідь на звинувачення щодо роботи поліції проти його партії ЄС на парламентських виборах.

В інтерв'ю виданню "Українська правда" Петро Порошенко, відповідаючи на питання про причини не надто великого результату на виборах до Ради в 8,1%, назвав роботу проти партії поліції.

"Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на кшталт Шарія, організовані зсередини країни", - заявив пан Порошенко.

Він також нагадав, що на виборах акції його партії супроводжувались пікетами з повітряними кульками від партії Шарія. І це, на його думку, могло стимулюватись владою, адже такі пікети, направлені проти ЄС, охороняла поліція.

"В інтерв'ю УП Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції". Поліція, як і МВС у цілому, не працювали ні на кого. Вони працювали на чесні вибори, на Україну", - написав пан Аваков у Twitter.

На своїй сторінці у Facebook пан міністр додав, що діяльність Порошенка призвела до того, що "у всіх нас ... немає іншого виходу, як бажати успіху Зе".

Також пан Аваков не зовсім цензурними виразами окреслив своє бачення, як потрібно покарати Петра Порошенка.

У партії Петра Порошенка неодноразово звинувачували поліцію у лояльності до президента Володимира Зеленського.

Арсен Аваков мав давній конфлікт з Петром Порошенком і на президентських виборах поліція постійно заявляла про порушення та спроби підкупу представників кандидата Петра Порошенка.

Водночас, про гарну роботу міністра Арсена Авакова не раз відгукувався бізнесмен Ігор Коломойський та члени команди Володимира Зеленського.

Також у команді Володимира Зеленського у спілкуванні без диктофона допускали, що пан Аваков може зберегти посаду міністра внутрішніх справ.

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