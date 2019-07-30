Копирайт изображения УНІАН

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що шість разів просив мера Віталія Кличка "відмовитися від інституту смотрящих у Києві" і закликав його подати у відставку з посади голови КМДА. Раніше Кличко сам звинувачував Богдана у нав'язуванні "координаторів", а нинішні його заяви назвав "байками зі склепу".

Віталій Кличко - обраний мер Києва. Проте виконавча влада у місті належить Київській міській державній адміністрації.

За традицією, головою КМДА президент призначає саме обраного мера столиці. Але законодавчо ці речі не закріплені чітко.

Не справився зі "смотрящими"

Андрій Богдан розповів про дві зустрічі з Кличком в Офісі президента.

"Я його (Кличка. - Ред.) особисто шість разів, тобто по три рази на кожній зустрічі, попросив відмовитися від інституту "смотрящих" у Києві, відійти від усіх корупційних схем і стати дійсно народним мером, людиною, яка не має жодного стосунку до корупції і безхазяйності", - заявив Андрій Богдан.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Андрій Богдан у вівторок провів брифінг, який майже повністю стосувався ситуації з Віталієм Кличком

Мер столиці, за словами Богдана, підтвердив, що не контролює зараз Київраду: "Є два-три "смотрящих", які мають певні групи депутатів, і якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості у Київраді і він не зможе бути ефективним мером".

"Він наголосив, що не має жодного стосунку до корупції і розкрадань. Він розуміє, що щось відбувається не так, проте нічого зробити не може", - додав керівник Офісу президента.

Андрій Богдан розповів, що до нього нібито звертався адвокат одного зі "смотрящих", який запропонував половину від нелегальних прибутків у Києві, що складають 40 млн доларів на рік.

Водночас навести підтвердження такої розмови Андрій Богдан не зміг, адже "не був до неї готовий".

Андрій Богдан анонсував звернення до правоохоронних органів щодо можливих зловживань київської влади, про які писала преса.

Зрештою, голова Офісу президента закликав Віталія Кличка піти у відставку з крісла голови КМДА через "політичну відповідальність", адже мера столиці свого часу обрали головою партії БПП "Солідарність".

"Оскільки його партія програла вибори, його кандидат у президенти програв вибори, було б логічно, з точки зору голови місцевої державної адміністрації, подати у відставку, оскільки це його політична діяльність, а не економічна", - пояснив пан Богдан.

"Він - великий спортсмен і гордість України, однак він втратив контроль над містом протягом п'яти років", - додав пан Богдан.

24 липня Офіс президента Володимира Зеленського направив до уряду прохання внести подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Реакція Кличка

Копирайт изображения Alamy

Віталій Кличко назвав заяви керівника Офісу президента "байками зі склепу" та "добіркою пліток, маніпулятивних домислів".

"Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте", - написав мер у Facebook після брифінга Богдана.

"Кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування", - додав Кличко.

Раніше він провів власну прес-конференцію, на якій розповів про тиск Офісу президента.

"Мені поступив дзвінок - пан Богдан заявив, що я повинен коригувати свої дії щодо процесів, які відбуваються в місті. Мені були озвучені два прізвища, дві персоналії - я можу обирати: з тим, чи з іншим. Це були прізвища пана Вавриша і пана Ткаченка", - заявив тоді Кличко.

"На це я чітко поставив питання: які посади вони обіймають, яку роль вони повинні відігравати в консультації з тих чи інших кроків, які відбуваються в місті?" - додав мер Києва.

В Офісі президента нав'язування "координаторів" по Києву заперечили.

У чому проблема

У Конституції чітко вказано, що особливості виконавчої влади в Києві визначає окремий закон.

Згідно із законом про "Столицю України - місто-Герой Київ", виконавчим органом Київської міської ради є КМДА, а її голову призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією.

Чи має мер поєднувати посаду голови КМДА там не вказано.

Стаття 118 Конституції твердить, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів". Також жодної конкретики щодо поєднання посад голови КМДА та мера.

Проте у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив 118 статтю Конституції та чітко визначив, що президент зобов'язаний призначати на посаду голови КМДА саме обраного киянами мера.

"Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації", - йдеться у чинному рішенні Конституційного суду.

Андрій Богдан заявив, що оскільки закон про столицю змінювали, то і висновок Конституційного суду нібито вже не актуальний. Хоча сам висновок стосується статті Конституції, яка змін не зазнавала, та статті закону про столицю, яку також не змінили.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента вказували, що Зеленський може формально звільнити Віталія Кличка, а потім перепризначити.

Адже закон про місцеві державні адміністрації вказує, що голів цих адміністрацій президент призначає на строк своїх повноважень.

Тому новий президент може за власним бажанням звільнити і знову призначити мера Києва головою КМДА.

Хоча той же закон про місцеві адміністрації наголошує, що "у разі обрання нового президента голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення нових".

На пряме питання ВВС News Україна, чи може президент знову призначити головою КМДА Кличка після формального звільнення, пан Богдан не відповів.

Але пізніше уточнив, що серед переліку кандидатів на голову КМДА може бути і пан Кличко.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.