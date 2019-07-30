"Хода гідності" і концерт замість параду - Богдан розповів про День Незалежності

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Керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів, яким буде новий формат відзначення Дня Незалежності у 2019 році.

"Замість традиційного параду у радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки на центральній вулиці столиці відбудеться "Хода гідності". Цей захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна", - заявив він.

Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ ЗСУ, а "ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад".

Також до святкування долучаться медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери.

"У ході візьме участь президент України Володимир Зеленський та керівництво держави. Після цього президент звернеться до українського народу", - сказав керівник Офісу.

"У центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів", - додав пан Богдан.

Раніше президент Зеленський вирішив не проводити цього року "помпезний і точно недешевий" військовий парад до Дня Незалежності.

"Прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - заявив пан Зеленський.

У відповідь частина ветеранів та активістів з команди Петра Порошенка оголосили намір провести у столиці свій власний парад.

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