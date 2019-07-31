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Якщо ви хочете уникнути сварок під час сімейного відпочинку, психологи радять добре виспатись перед поїздкою.

Лінда Блер, автор книг про батьківство, каже, що замість того, щоб планувати відіспатися під час відпустки, краще намагатися поспати більше, ніж зазвичай, у дні перед від'їздом.

Психолог каже, що ключова причина сварок у відпустці - це те, що на момент виїзду з дому люди почуваються розбитими та роздратованими.

І хоча ми звикли думати навпаки, пані Блер каже, що додатковий сон перед відпочинком може допомогти уникнути дратівливого настрою, коли ви нарешті поїдете.

Емоційне виснаження

Літо - саме той час, коли більшість із нас сподівається відпочити. Але цей довгоочікуваний відпочинок цілком можуть зруйнувати сімейні сварки.

Пані Блер зазначає, що головна проблема полягає у тому, що коли ми нарешті одягаємо купальники та сонцезахисні окуляри, ми вже емоційно виснажені.

Зусилля, які ми витрачаємо на те, щоб розгребти завали на роботі та організувати поїздку, призводять до виснаження та емоційної нестабільності, каже пані Блер.

Усі так втомлюються напередодні відпустки, каже вона, що починають свою подорож невиспаними та з відчуттям стресу, замість того, щоб розслабитися і отримувати задоволення від поїздки.

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Психолог каже, що вибухонебезпечний тиск сімейної відпустки "дуже схожий на Різдво", коли члени родини опиняються усі разом.

"Якщо ви скупчуєте будь-яких ссавців, вони стають агресивними", - каже вона, попереджаючи, що під час сімейного відпочинку кожному важливо відчувати, що він має достатньо особистого простору.

Пані Блер говорить, що може знадобитися до чотирьох днів, щоб почати відходити від роботи та розслабитися.

Також вона радить батькам, які на відпочинку не хочуть зайвих суперечок із дітьми-підлітками, уникати надмірного планування та організації кожної хвилини дозвілля.

"Їм не обов'язково потрібно побачити кожен собор", - каже вона.

Пекло - це інші люди?

Але є маса причин, чому ви все ж можете пересваритися.

Це не лише стрес від ранкових польотів та відсутності безперебійного Wi-Fi: багато користувачів соцмереж скаржаться на те, що головне пекло у відпустці - це інші люди.

Наприклад, користувач Twitter під ніком Paul H каже, що сімейні канікули - це "веселощі, їжа, музика та п'яні суперечки про те, що трапилось 35 років тому".

"Починаємо кожну сімейну відпустку зі сварки уже протягом 15 років...", - пише Teacher Glitter.

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Кетрін Діксон у Facebook згадує, як "батьки повезли мене та трьох моїх братів на відпочинок до Франції". "Один з моїх братів відмовився одягти шорти, а температура була страшенно високою. Після двох днів суперечок про те, як він перегріватиметься у своїх великих мішкуватих джинсах, коли мій брат заснув, вона (мати. - Ред.) обрізала усі його джинси у шорти".

"Справа у грошах"

"Частіше за все справа у грошах", - каже Ліенн Таунсенд. - З чого все починається? Мій партнер просто хоче приємного сімейного відпочинку, але я повинна думати, скільки це все коштуватиме і що ми можемо собі дозволити. Це викликає сварки".

Інші батьки після відвідування кондитерської фабрики у Франції мають для вас пораду: "Коли будете у відпустці, переконайтеся, що ваша дитина з аутизмом не поцупила 2,5-кілограмовий пакет синіх смурфів і не з'їла більшу частину у машині... після чого почала кричати, колотити у ваше крісло, співати, сваритися із братами і сестрами, доки зрештою не заспокоїлась. На це знадобилося всього лише кілька годин".

Але за даними Асоціації британських туристичних агентів, "відпустки кількох поколінь" стають все більш популярними, бо люди використовують свою відпустку, "щоб провести час зі своєю великою родиною".

"Залишаються популярними закордонні пакетні тури, особливо серед сімей, і майже три чверті родин із дітьми від п'яти років обирають цей варіант, оскільки це означає, що за них уже про все подбали", - каже речниця асоціації.

Це може навіть усунути деякі "розповсюджені стресові фактори, які можуть викликати сварки", додає вона.

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