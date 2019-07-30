Пісня репера-новачка встановила рекорд, який не могли побити 26 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Lil Nas X

Пісня "Old Town Road" репера Lil Nas X побила рекорд в історії американських чартів. Вона вже 17 тижнів поспіль залишається на першому місці музичного чарту Billboard. Раніше це не вдавалося жодній композиції.

"Old Town Road" обійшов попередніх рекордсменів - "Despacito" Луїса Фонсі та "One Sweet Day" Мераї Кері. Обидві ці пісні тримали першу позицію впродовж 16 тижнів.

Мерая Кері, дізнавшись, що її пісню 26-річної давності змістили з п'єдестала, привітала Lil Nas X у своєму твіттері.

"Моя любов і вітання Lil Nas X, який зміг побити один з найбільш довготривалих рекордів у музичній історії", - написала співачка.

Світовий хіт на мінусовці за 30 доларів

Lil Nas X - 20-річний репер, який кинув навчання в Університеті Західної Джорджії і записав свій хіт у жовтні минулого року, використавши музичну мінусовку, придбану в інтернеті за 30 доларів.

Завдяки ненав'язливому поєданню кантрі та треп-бітів пісня завоювала популярність на соціальній платформі TikTok, де тисячі людей знімали, як співають цю пісню в ковбойських чоботах і капелюхах.

Контент недоступний

До березня Lil Nas X (його справжнє ім'я - Монтеро Хілл) підписав контракт з лейблом Columbia Records, проте журнал Billboard спершу виключив "Old Town Road" з чарту кантрі-пісень - через "недостатню кількість елементів сучасної кантрі-музики".

Billboard одразу ж звинуватили в консерватизмі та расизмі. Журнал, своєю чергою, заявив, що раса музиканта не має для них жодного значення.

Так чи інакше, цей крок Billboard призвів до скандалу, що прикув до "Old Town Road" додаткову увагу і вже у квітні дозволив пісні піднятися на вершину музичного чарту.

Залишитися там їй допомогли ремікси та альтернативні відео, які посприяли кількості прослуховувань пісні на стрімінгових сервісах.

Участь зірок

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Найпопулярніший ремікс "Old Town Road" був створений за участю зірки американської зірки кантрі-музики Біллі Рея Сайруса. Є й інші версії - за участю реперів Young Thug, RM, а також кей-поп групи BTS.

Спочатку своєрідним кліпом пісні слугувала нарізка кадрів із комп'ютерної гри про Дикий Захід Red Dead Redemption.

Офіційне ж музичне відео випустили лише на сьомий тиждень першості пісні в чарті.

Це високобюджетна зйомка за участі таких знаменитостей, як комік Кріс Рок, діджей Diplo, репери Вінс Степлс і Rico Nasty. Зараз лише у цієї версії відео на Youtube вже понад 240 мільйонів переглядів.

Усі версії "Old Town Road" достатньо близькі до оригіналу і тому рахуються в американських чартах як одна й та ж композиція.

Дізнавшись, що його пісня стала першою в топі Billboard, репер написав довгий пост, в якому розповів, як пісня з'явилась.

"Я пішов дивитися біти на Youtube і раптом знайшов там шедевр кантрі-трепу, - пише Lil Nas X. - Я одразу ж зрозумів, що зроблю з цього щось цікаве".

"Я жартома/всерйоз бачив себе одиноким ковбоєм, який хотів втекти від усього цього. Я вийшов на ґанок будинку своєї сестри і слухав цей ритм знову і знову. І тут воно прийшло".

"Менш ніж за рік ця пісня змінили моє життя і весь світ навколо мене", - додав музикант.

Поки "Old Town Road" перебувала на першому місці чарту, сім різних композицій встигли посісти другу сходинку. Серед них інший цьогорічний хіт - "Bad Guy" Біллі Ейліш, який перебував на другому місці чарту Billboard впродовж семи тижнів.

У британських чартах "Old Town Road" сумарно перебувала 18 тижнів, два з них - на першій позиції.

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