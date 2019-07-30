У Києві зірвали пресконференцію кандидата, що програв вибори. Його закидали яйцями і облили водою

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30 липня молодики в футболках з написом "Традиція і порядок" зірвали прес-конференцію в агентстві "Укрінформ", присвячену ймовірним фальсифікаціям при підрахунку голосів на 50 виборчому окрузі (Донецька область).

На заході з-поміж інших вистуали кандидати в народні депутати в цьому окрузі Сергій Кошуков, який балотувався від партії "Європейська солідарність", та самовисуванець Андрій Аксьонов.

За даними ЦВК, вони програли вибори кандидату від "Опозиційного блоку" Сергію Требушкіну. При цьому відрив між ним та Аксьоновим склав всього 206 голосів.

Кошуков і Аксьонов зібрали прес-конференцію, щоб закликати ЦВК до перерахунку голосів на окрузі - за їхніми даними, Требушкін переміг завдяки фальсифікаціям.

Приблизно за 10 хвилин після початку заходу в приміщення увірвалися невідомі молодики, які вибили двері до прес-залу. Як повідомив, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, внаслідок їх дій постраждали троє працівників агентства "Укрінформ".

"Найбільше дісталося керівнику прес-залу Сергію Івановичу Сай-Боднару, якого молодики душили, відтягуючи від дверей. Зараз журналісту надають медичну допомогу лікарі "швидкої". Також побили двох співробітників технічного відділу агентства".

"Паспорт свій покажи, сепаратист!"

Опинившись у прес-залі "Укрінформу", молодики почали скандувати "Ганьба!" і "Геть сепаратиста Аксьонова", після чого закидали пана Аксьонова яйцями та облили його водою.

Як повідомляє "Укрінформ", інших учасників пресконференції - кандидата в народні депутати Сергія Коршукова та його довірену особу Бориса Овчарова - молодики не чіпали.

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Тривалий час між ними та Аксьоновим тривала суперечка. Молодики, зокрема, вимагали від нього "показати свій російський паспорт" і звинувачували його в тому, що він нібито "був у Росії" і називав український прапор "ганчіркою".

Сам Аксьонов, своєю чергою, усе заперечував: "Ви приписуєте мені слова, які ніхто ніколи не говорив", - сказав він, звертаючись до молодиків.

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Також він пояснив, що востаннє відвідував Російську Федерацію у 2014 році - "ще до початку війни".

Після приблизно 30 хвилин суперечки молодики залишили прес-зал "Укрінформу". На місці інциденту працює поліція.

За даними "Укрінформу", двох молодиків правоохоронці затримали і забрали до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи.

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Працівник "Укрінформу" Сергій Сай-Боднар розповів, що дії молодиків завдали шкоди майну інформагентства на 100 тисяч гривень.

"Результатом з'ясування стосунків між замовниками прес-конференції та їх опонентами-борцями за порядок в Україні інформагентству завдано шкоди понад 100 тисяч гривень. Розбиті двері, зламані мікрофони конференцсистеми, пошкоджене інше майно - прес-зал практично виведено із робочого стану", - написав він.

Скандальний округ

Округ 50 у місті Покровськ, що на Донеччині, - один із найскандальніших округів цьогорічних виборів.

За перемогу тут з-поміж інших боролися представник "Опозиційного блоку" і мер Покровська Руслан Требушкін, який зрештою і посів перше місце, і міський голова Добропілля Андрій Аксьонов. Обидва кандидати внесені в базу "Миротворець" як "мери-сепаратисти".

Через день після виборів біля окружної виборчої дільниці № 50 зібралися численні протестувальники, які виступали проти нібито порушень виборчого процесу.

Вони встановили намети і вимагали повного перерахунку голосів.

Через напружену ситуацію в окрузі кілька днів тому Нацполіція навіть направила туди гелікоптер зі спецпризначенцями.

Як зазначали у відомстві, це зробили "для стабілізації ситуації".

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