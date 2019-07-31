Підліток з Чечні 46 хвилин в ефірі вибачався за критику влади

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На чеченьскому телебаченні показали підлітка, що плакав і вибачався за те, що писав критичні коментарі про владу Чечні. Сюжет із ним тривав 46 хвилин.

Хлопець, зокрема, розповів, що повірив тим, хто мешкає в Європі та Сирії і писав про те, чого насправді немає.

Муфтій Чечні тримає в руках цілу папку роздрукованих коментарів підлітка, мама і дядько кажуть, що не вгледіли, а керівник Чечні Рамзан Кадиров вимагає посилити роботу в соцмережах.

"Мало хто повірив би, що сміливий правдоруб в житті виглядає ось так", - каже закадровий голос. Після цього в кадрі демонструють заплаканого Магомеда Ахматова.

"Я каюся, мене обманули в інтернеті. Я старатимусь, щоб більше такого не сталося. Я вибачаюся перед усім чеченським народом", - крізь сльози говорить Ахматов.

"Це і є наш інтернет-проповідник", - резюмує автор сюжету.

Що хлопець писав у соцмережах?

Хлопець, зокрема, звинувачував владу Чечні у віровідступництві та корупції: "Я вкраду у вас мільярди і теж подарую вам 50 квартир", - пише підліток в одному з коментарів.

За два дні до того, як Ахматова показали на місцевому телебаченні, його під час свого виступу згадав Рамзан Кадиров.

Зокрема, Кадиров розповів, що хлопець називав його кафіром (невірним), муртадом (віровідступником) і багатьма іншими словами.

"Вчора знайшли, привели - думав, що не знайдемо в Instagram, - каже про Ахматова глава Чечні. - З'ясувалось, що сім'я ледь виживає, батька немає, нещасна мати".

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За словами автора сюжету, Ахматова знайшли силовики. Про те, що чекає на підлітка після ефіру, в сюжеті нічого не сказано.

У сюжеті працівник чеченського Центру з профілактики екстремізму, сидячи спиною до камери, каже, що відомство постійно слідкує за людьми, що займаються екстремістською та терористичною діяльністю.

Наприкінці сюжету директор телекомпанії закликає всіх шукати істину на сайті телеканалу "Грозний".

"Будь-який житель Чеченської республіки може приїхати за цією адресою, постукатися до нас, запитати, щоб ми надали вам достовірні джерела інформації, щоб ми вам довели об'єктивність наших телепрограм", - каже директор телекомпанії, який також є помічником Рамзана Кадирова.

Адвокат Антон Жаров у розмові з BBC заявив, що цей ефір - ніщо інше, як булінг підлітка.

"Це дуже схоже на те, коли вчителька змушує дитину з'їсти папірець перед усім класом. У 21 столітті це абсолютно за межею добра і зла", - вважає він.

Магомед Ахматов - наймолодший з усіх, кому доводилося вибачатися за критику на адресу Рамзана Кадирова. Раніше героями подібних відео ставали жителі Чечні, блогери і навіть депутати.

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