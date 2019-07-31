Бунти в бразильських в'язницях: відрізані голови і загиблі від задухи
Хвиля насильства, що охопила тюрми Бразилії, привернула увагу до стану її виправної системи, яка знаходиться на межі колапсу.
Щонайменше 57 людей вбили напередодні під час бунту в одній з бразильських в'язниць, 16 з них відрізали голови.
Ув'язнені з в'язниці міста Альтаміра в штаті Пара на півночі Бразилії захопили частину будівлі і влаштували безлади, які тривали не менше п'яти годин.
Десятки в'язнів задихнулися через влаштовану в одному з будинків в'язниці пожежу.
Двох наглядачів взяли в заручники, але незабаром звільнили, оскільки основною метою підпалу був напад на ув'язнених з банди конкурентів.
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Тюремні бунти - досить поширене явище у Бразилії, яка займає третє місце у світовому рейтингу країн за кількістю ув'язнених (її обігнали тільки США і Китай, а на четвертому місці знаходиться Росія).
У бразильських виправних установах перебуває 700 тисяч людей. Нечисленні охоронці не можуть зупинити криваві безлади.
Про причини хвилі насильства у бразильських тюрмах розповідає журналістка Бразильської служби ВВС Наталія Пассаріно.
Протистояння банд
У Бразилії діють дві найбільші злочинні групи: "Перша столична команда" (PCC), яка оперує у Сан-Паулу, і "Червона команда" з Ріо-де-Жанейро.
Італо Ліма, співробітник Федеральної лабораторії досліджень жорстокості в Сеара, розповів, що протистояння цих двох угруповань в тюрмах на півдні і південному сході Бразилії триває вже понад 20 років.
За словами Пассаріно, PCC почала просувати свою діяльність на півночі і північному сході країни, де живе велика частина бразильської молоді. Там же хотіла налагодити свою роботу і "Червона команда".
Якийсь час вони співпрацювали, ймовірно, для того, щоб налагодити постачання і поширення наркотиків і зброї.
У 2016 році співпраця угруповань припинилася. У північно-східних регіонах РСС почала розкладатися на безліч маленьких угруповань і втрачати свої позиції.
За словами Роберто Магно Реіс Нетто, дослідника в області громадської безпеки Федерального Університету Пара, таким чином в Альтамірі з'явилася банда "Командо клас А" (CCA), члени якої і розпочали масові заворушення в місцевій в'язниці.
Навіщо вони відрізають голови?
"Такі методи використовують в основному дрібні банди, - каже Пассаріно. - Коли угруповання недостатньо сильні і стабільні, вони використовують більш брутальні методи насильства, щоб таким чином залякати і показати, хто тут господар".
Журналістка зазначила, що такі великі гравці як PCC, у якої наразі є монополія на збут наркотиків, особливо в Сан-Паулу, не влаштовують подібних розправ - тому, що не хочуть привертати до себе непотрібну увагу.
Переповнені тюрми
У 2011 році недалеко від Альтаміри почалося будівництво великої гідроелектростанції Belo Monte.
Реіс Нетто розповів, що за лічені роки з маленького провінційного містечка Альтаміра перетворилася в багатолюдне і галасливе місто, в яке стікалися не тільки ті, хто шукав роботу, але й злочинці.
Наявність ріки дозволила транспортувати наркотики за різними напрямками.
Водночас активна боротьба з насильством і наркотиками в останні десятиліття призвела до переповненості в'язниць.
Таким чином, у в'язниці Альтаміра, розрахованій на 200 людей, під час бунту в понеділок виявилося 309 ув'язнених. Втім, чиновники заперечують, що в'язниця переповнена.
Пассаріно пояснює, що в Бразилії утворилося замкнене коло: держава бореться зі злочинністю, відправляє в тюрми все більше людей, в'язниці з навантаженням не справляються, члени банд отримують владу, вербують нових людей в угруповання, які, виходячи на свободу, стають ще більшими злочинцями , ніж до свого ув'язнення.
"Таким чином, ватажки банд з в'язниць керують злочинцями на волі", - пояснює журналістка.
Через погану підготовку нечисленні співробітники в'язниць не в змозі впоратися з проблемою. А низькі зарплати не сприяють залученню досвідчених фахівців.
"Навіть у відносно багатому штаті Сан-Паулу, на кожного тюремного наглядача припадає 300 - 400 ув'язнених, за яких він самостійно несе відповідальність", - наголошувала в інтерв'ю Reuters соціолог Федерального Університету ABC Каміла Діас ще у 2017 році.
"Це означає, що злочинцям, які відбувають покарання, дуже просто захопити контроль над в'язницею. У підсумку, якщо вони хочуть влаштувати переворот, вони його влаштовують", - пояснила вона.
У січні 2017 року понад 130 людей загинули під час заворушень, що виникли між двома найбільшими бандами країни відразу в декількох в'язницях.
У травні цього року за один день 40 людей вбили в чотирьох різних в'язницях міста Манаус, в штаті Амазонас.
Нестача ресурсів
Після інциденту в Альтамірі бразильський президент Жаір Болсонару пообіцяв побудувати більше в'язниць на території країни і запровадити більш жорсткий контроль в них.
Втім, це не таке просте завдання, тому що більшість виправних установ знаходяться під контролем місцевої влади. "Вони, у свою чергу, скаржаться на відсутність бюджетних коштів", - говорить Пассаріно.
За її словами, фінансування в'язниць не виступає пріоритетом ані для уряду, ані для суспільства.
"У першому випадку - тому, що під час передвиборних кампаній ніхто не хоче слухати про збільшення дотацій на ув'язнених, у другому - тому, що населення не розуміє всю небезпеку ситуації, що склалася і не може оцінити важливість інвестування коштів у виправні установи", - пояснює журналістка.
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