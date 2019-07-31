Бунти в бразильських в'язницях: відрізані голови і загиблі від задухи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Близькі жертв масового вбивства оплакують загиблих

Хвиля насильства, що охопила тюрми Бразилії, привернула увагу до стану її виправної системи, яка знаходиться на межі колапсу.

Щонайменше 57 людей вбили напередодні під час бунту в одній з бразильських в'язниць, 16 з них відрізали голови.

Ув'язнені з в'язниці міста Альтаміра в штаті Пара на півночі Бразилії захопили частину будівлі і влаштували безлади, які тривали не менше п'яти годин.

Десятки в'язнів задихнулися через влаштовану в одному з будинків в'язниці пожежу.

Двох наглядачів взяли в заручники, але незабаром звільнили, оскільки основною метою підпалу був напад на ув'язнених з банди конкурентів.

Тюремні бунти - досить поширене явище у Бразилії, яка займає третє місце у світовому рейтингу країн за кількістю ув'язнених (її обігнали тільки США і Китай, а на четвертому місці знаходиться Росія).

У бразильських виправних установах перебуває 700 тисяч людей. Нечисленні охоронці не можуть зупинити криваві безлади.

Про причини хвилі насильства у бразильських тюрмах розповідає журналістка Бразильської служби ВВС Наталія Пассаріно.

Протистояння банд

У Бразилії діють дві найбільші злочинні групи: "Перша столична команда" (PCC), яка оперує у Сан-Паулу, і "Червона команда" з Ріо-де-Жанейро.

Італо Ліма, співробітник Федеральної лабораторії досліджень жорстокості в Сеара, розповів, що протистояння цих двох угруповань в тюрмах на півдні і південному сході Бразилії триває вже понад 20 років.

Копирайт изображения Reuters Image caption Співробітники поліції патрулюють територію тюрми після придушення бунту

За словами Пассаріно, PCC почала просувати свою діяльність на півночі і північному сході країни, де живе велика частина бразильської молоді. Там же хотіла налагодити свою роботу і "Червона команда".

Якийсь час вони співпрацювали, ймовірно, для того, щоб налагодити постачання і поширення наркотиків і зброї.

У 2016 році співпраця угруповань припинилася. У північно-східних регіонах РСС почала розкладатися на безліч маленьких угруповань і втрачати свої позиції.

За словами Роберто Магно Реіс Нетто, дослідника в області громадської безпеки Федерального Університету Пара, таким чином в Альтамірі з'явилася банда "Командо клас А" (CCA), члени якої і розпочали масові заворушення в місцевій в'язниці.

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Навіщо вони відрізають голови?

"Такі методи використовують в основному дрібні банди, - каже Пассаріно. - Коли угруповання недостатньо сильні і стабільні, вони використовують більш брутальні методи насильства, щоб таким чином залякати і показати, хто тут господар".

Журналістка зазначила, що такі великі гравці як PCC, у якої наразі є монополія на збут наркотиків, особливо в Сан-Паулу, не влаштовують подібних розправ - тому, що не хочуть привертати до себе непотрібну увагу.

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Переповнені тюрми

У 2011 році недалеко від Альтаміри почалося будівництво великої гідроелектростанції Belo Monte.

Реіс Нетто розповів, що за лічені роки з маленького провінційного містечка Альтаміра перетворилася в багатолюдне і галасливе місто, в яке стікалися не тільки ті, хто шукав роботу, але й злочинці.

Наявність ріки дозволила транспортувати наркотики за різними напрямками.

Водночас активна боротьба з насильством і наркотиками в останні десятиліття призвела до переповненості в'язниць.

Таким чином, у в'язниці Альтаміра, розрахованій на 200 людей, під час бунту в понеділок виявилося 309 ув'язнених. Втім, чиновники заперечують, що в'язниця переповнена.

Пассаріно пояснює, що в Бразилії утворилося замкнене коло: держава бореться зі злочинністю, відправляє в тюрми все більше людей, в'язниці з навантаженням не справляються, члени банд отримують владу, вербують нових людей в угруповання, які, виходячи на свободу, стають ще більшими злочинцями , ніж до свого ув'язнення.

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"Таким чином, ватажки банд з в'язниць керують злочинцями на волі", - пояснює журналістка.

Через погану підготовку нечисленні співробітники в'язниць не в змозі впоратися з проблемою. А низькі зарплати не сприяють залученню досвідчених фахівців.

"Навіть у відносно багатому штаті Сан-Паулу, на кожного тюремного наглядача припадає 300 - 400 ув'язнених, за яких він самостійно несе відповідальність", - наголошувала в інтерв'ю Reuters соціолог Федерального Університету ABC Каміла Діас ще у 2017 році.

"Це означає, що злочинцям, які відбувають покарання, дуже просто захопити контроль над в'язницею. У підсумку, якщо вони хочуть влаштувати переворот, вони його влаштовують", - пояснила вона.

У січні 2017 року понад 130 людей загинули під час заворушень, що виникли між двома найбільшими бандами країни відразу в декількох в'язницях.

У травні цього року за один день 40 людей вбили в чотирьох різних в'язницях міста Манаус, в штаті Амазонас.

Нестача ресурсів

Після інциденту в Альтамірі бразильський президент Жаір Болсонару пообіцяв побудувати більше в'язниць на території країни і запровадити більш жорсткий контроль в них.

Втім, це не таке просте завдання, тому що більшість виправних установ знаходяться під контролем місцевої влади. "Вони, у свою чергу, скаржаться на відсутність бюджетних коштів", - говорить Пассаріно.

За її словами, фінансування в'язниць не виступає пріоритетом ані для уряду, ані для суспільства.

"У першому випадку - тому, що під час передвиборних кампаній ніхто не хоче слухати про збільшення дотацій на ув'язнених, у другому - тому, що населення не розуміє всю небезпеку ситуації, що склалася і не може оцінити важливість інвестування коштів у виправні установи", - пояснює журналістка.

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