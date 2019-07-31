Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Хая втекла з ОАЕ від свого чоловіка шейха Мухаммеда приблизно у лютому. Наразі вона переховується у Лондоні з двома дітьми

Дружина правителя Дубаю шейха Мухаммеда Аль Мактума - одного з найвизначніших лідерів на Близькому Сході - подала заяву до суду Британії з проханням визнати її шлюб примусовим.

Принцеса Хая Бінт аль-Хуссейн є третьою жінкою з родини шейха, яка, очевидно, намагається втекти з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Раніше цього місяця стало відомо, що принцеса Хая, яка походить з йорданської династії Хашемітів, переховується в Лондоні і побоюється за своє життя.

Вона попросила британський суд про спеціальні ухвали щодо опіки над її дітьми, з якими вона покинула ОАЕ, про захист від примусового шлюбу та про захист від насильства.

Справу почали слухати у Лондонському Високому суді у вівторок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 30 липня принцеса Хая прибула до Високого суду Лондона. Вона просить опіки над дітьми, визнати шлюб примусовим і захистити її від насильства

Тим часом шейх Мухаммед подав заяву про повернення своїх дітей до Дубая, а також звернувся до суду з проханням накласти обмеження щодо публічності деталей ухвал суду. Це прохання судді відхилили.

Британський суддя, сер Ендрю Макфарлейн, вирішив, що існує "суспільний інтерес для розуміння громадськістю, в дуже широкому сенсі, провадження, яке відбувається у суді".

Хто така принцеса Хая?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Хая з дитинства займається кінним спортом. У 2002 році вона стала першою арабською жінкою, яка взяла участь у чемпіонаті світу з кінного спорту

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Принцеса, яка народилася в Йорданії та здобула освіту в приватних школах Британії, у молодості брала участь у змаганнях з конкуру на Олімпійських іграх у Сіднеї. Вона є сестрою нинішнього правителя Йорданії, короля Абдулли II.

Принцеса вийшла заміж за шейха Мухаммеда в 2004 році, ставши його шостою, "молодшою" дружиною. 70-річний шейх є мільярдером та власником конюшень Godolphin. Вважається, що в нього є 23 дитини від різних дружин.

Кілька місяців тому 45-річна принцеса Хая спочатку втекла до Німеччини, щоб отримати притулок, але у липні з'ясувалося, що вона живе в центрі Лондона, у будинку вартістю 107 млн доларів на Кенсінгтон Пелес Гарденс.

Британські таблоїди раніше повідомляли, що принцеса Хая втекла з 11-річною донькою і 7-річним сином. За інформацією газети The Sun, вона взяла з собою велику суму грошей - близько 39 мільйонів доларів.

Вважається, що принцеса Хая хоче залишитися у Британії. Однак, якщо чоловік вимагатиме її повернення в Дубай, це може спричинити головний біль для дипломатів Британії, оскільки країна має тісні зв'язки з Об'єднаними Арабськими Еміратами. В цій країні наразі живе 100 тисяч британських громадян.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Хая давно знайома з британською королівською родиною

Після того, як вона втекла, шейх Мухаммед написав гнівний вірш, звинувачуючи неназвану жінку у зраді, і розмістив його на своїй сторінці в Instagram.

Чому вона втекла?

Втеча принцеси Хаї здається досить незвичайною подією - хоча б тому, що Об'єднані Арабські Емірати вважаються країною з більш демократичним режимом у порівнянні з іншими країнами Аравійського півострова. Крім того, в ОАЕ працюють і живуть багато іноземців, в тому числі і громадяни західних країн.

Що ж змусило її до втечі?

Джерела, близькі до самої принцеси, кажуть, що нещодавно вона дізналася подробиці примусового повернення в Дубай доньки її чоловіка від іншої дружини - шейхи Латіфи, яка спробувала втекти в лютому минулого року. І ці подробиці її начебто налякали.

Що сталося з принцесою Латіфою?

33-річна принцеса Латіфа - донька правителя Дубая шейха Мухаммеда і Хуріі Ахмед аль-Маашей з Алжиру.

Перед втечею, яку вона готувала понад п'ять років, принцеса Латіфа записала відео, яке було опубліковано вже після того, як вона покинула ОАЕ. На відео вона звинувачує батька в жорстокому поводженні з нею, її сестрою Шамсі та іншими родичками.

Вона також розповіла про своє трирічне ув'язнення після першої спроби втечі у 16-річному віці, про побиття, тривале утримання в темному приміщенні, відмову надати їй засоби гігієни.

У лютому 2018 принцеса Латіфа спробувала втекти за допомогою своєї подруги, громадянки Фінляндії, і колишнього агента військової розвідки Франції, який сам свого часу втік з ОАЕ. Троє вирушили на яхті "Ностромо" з Оману в Індію, однак у 80 км від узбережжя індійського штату Гоа яхту захопили озброєні люди. Принцесу проти її волі повернули в Дубай, про її долю і місцеперебування довгий час нічого не було відомо.

У вересні, через пів року після спроби втечі принцеси і її повернення на батьківщину, правозахисна організація Amnesty International зажадала від уряду ОАЕ оприлюднити інформацію про долю принцеси. Також правозахисники зажадали від уряду Індії розслідувати роль сил безпеки країни і чиновників, причетних до захоплення яхти "Ностромо".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Латіфа теж активно займалася конним спортом

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У відповідь на ці вимоги у грудні 2018 року влада ОАЕ опублікувала фото шейхи Латіфа разом з колишнім президентом Ірландії Мері Робінсон.

В інтерв'ю BBC Radio 4 пані Робінсон відгукнулася про Латіфу як про дівчину, яка є трохи не в собі. За її словами, принцеса стверджувала, що шкодує про те, що зняла відео, де вона заявляла про насильство в сім'ї. Також експрезидент Ірландії повідомила, що про принцесу дбають родичі і вона отримує необхідне лікування.

Цікаво, що ініціатором цієї зустрічі з Мері Робінсон була принцеса Хая, яка спочатку в історії з Латіфою підтримувала офіційну версію Дубая.

Після публікації фотографій принцеси з Робінсон правозахисники і критики влади ОАЕ звинуватили екс-президента Ірландії в тому, що вона виконує волю шейха Мухаммеда. Крім того, друзі Латіфи наполягали, що до втечі принцеса була при здоровому глузді, і її нинішній стан може бути результатом тривалого утримання в ув'язненні або примусового лікування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч Мері Робінсон з принцесою Латіфою після її примусового повернення в ОАЕ лише додала питань щодо того, що сталося з дівчиною за кілька місяців

За словами джерела BBC, незабаром після цієї зустрічі з Мері Робінсон принцесі Хаї стали відомі деякі страшні подробиці, пов'язані з поверненням принцеси Латіфи. Через це вона зіткнулася з ворожим ставленням і тиском з боку родичів і членів великої родини її чоловіка.

За даними джерела, з того моменту принцеса Хая більше не відчувала себе в безпеці в ОАЕ і побоювалася за своє життя, вона також побоюється, що її можуть викрасти і насильно, як і принцесу Латіфу, повернути в ОАЕ.

Посольство ОАЕ в Лондоні відмовляється коментувати інформацію про втечу принцеси Хаї, називаючи це "особистою справою" двох людей.

Задовго до Латіфи та Хаї, у 2000 році інша донька шейха Мухаммеда - 19-річна Шамса аль Мактум втекла з будинку родини у британському графстві Суррей. Через рік її знайшли в Кембриджі та повернули в ОАЕ. Цю історію широко висвітлювали ЗМІ.

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