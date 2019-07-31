Рейган називав африканців в ООН "мавпами" - знайшовся аудіозапис

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рональд Рейган під час зустрічі з президентом США Річардом Ніксоном у 1971 році

Колишній президент США Рональд Рейган називав представників африканських країн в ООН "мавпами". Про це свідчить архівний аудіозапис, який оприлюднило видання The Atlantic.

Йдеться про запис телефонної розмови між Рейганом і тодішнім президентом США Річардом Ніксоном, яка відбулася у 1971 році.

Пан Рейган, який на той момент займав посаду губернатора Каліфорнії, висловив обурення тим, що африканські представники під час одного з голосувань виступили не на боці США.

На тому засідання представники делегації Танзанії почали танцювати прямо в залі засідань після того, як ООН підтримало позицію Китаю, а не Тайваню.

Рейган, який підтримував Тайвань, подзвонив президенту США, щоб висловити своє розчарування підсумками голосування в ООН.

Під час розмови він сказав: "Побачити цих... мавп з африканських країн - до дідька їх, їм досі незручно носити взуття!".

Річард Ніксон, який залишив посаду президента США у 1974 році, на цей коментар відповів гучним сміхом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Річард Ніксон у відповідь на слова Рейгана про "мавп" гучно розсміявся

Запис цієї розмови знайшов Тім Нафталі, професор історії з Нью-Йоркського університету, який в період з 2007 по 2011 рік керував Президентською бібліотекою Ніксона.

Про свою знахідку він написав в журналі The Atlantic. За його словами, цей запис містився в Національному архіві США ще з 2000 року, але тривалий час окремі фрази з розмови Рейгана та Ніксона були стерті з плівки.

Оригінальні версії запису досліднику вдалося отримати лише кілька тижнів тому.

Пан Рейган, каже історик, телефонував Ніксону, оскільки хотів переконати його в тому, що США мають вийти з ООН.

Але зрештою Ніксон нібито говорив своїм підлеглим, що головною темою розмови були саме скарги на африканців.

У 1970-х роках Рейган активно захищав країни з апартеїдом - Родезію і ПАР. Тім Нафталі каже, що телефонна розмова проливає нове світло на цю позицію Рейгана.

Рональд Рейган став президентом США у 1981 році і пішов з посади у 1989. Він помер у 2004 році - впродовж останніх років життя Рейган страждав від хвороби Альцгеймера.

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