"Електронна музика може змінитися назавжди": суд ухвалив рішення на користь гурту Kraftwerk

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Європейський суд присудив гурту Kraftwerk, німецьким піонерам електронної музики, перемогу в їхній 20-річній тяжбі за короткий семпл. Рішення може створити прецедент і різко обмежити семплювання (використання фрагментів чужих композицій) в музичній індустрії.

Згідно зі статутом, рішення Європейського суду не можуть бути оскаржені.

Предметом судової суперечки став двосекундний фрагмент барабанної партії з композиції Kraftwerk 1977 року - "Metall auf Metall".

Сабріна Сетлур використала цей фрагмент у своїй пісні Nur Mir, не запитавши дозволу в Kraftwerk, і не намагалася заплатити за його використання.

У 2012 році Федеральний верховний суд Німеччини підтримав Kraftwerk, заборонивши промотувати пісню Селтур. Проте у 2016 році Конституційний суд країни, навпаки, став на захист співачки та її продюсерів Мартіна Хааса і Мозеса Пелхама.

Зрештою адвокати Kraftwerk вирішили звернутися до Європейського суду в Люксембурзі.

Мозес Пелхам наполягав на тому, що заборона на використання музичних фрагментів тривалістю в кілька секунд сильно обмежить свободу творчості багатьох виконавців.

Вирок суду означає, що використання будь-якого - навіть дуже короткого - семплу має бути завірене в авторів і продюсерів оригінальної композиції.

При цьому в рішенні суду йдеться, що у випадку зміни семплу до невпізнаваності його все ж можна використовувати.

Голова Федеральної асоціації музичної індустрії Німеччини Флоріан Дрюкке впевнений, що прецедент можна інтерпретувати по-різному.

"Суд створив критерії, згідно з якими семплінг витікає зі свободи самовираження", - вважає він.

Водночас Рафаела де Сантіс із адвокатської контори Harbottle & Lewis розповіла BBC, що рішення суду може негативно вплинути на творче самовираження артистів - зокрема, в хіп-хопі, який є дуже семплоорієнтованим жанром.

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