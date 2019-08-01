Кличко просить НАБУ з'ясувати, хто пропонував Богдану хабаря від його імені
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження щодо пропозиції невідомими людьми, нібито від його імені, хабаря керівнику Офісу президента Андрію Богдану. Про це мер Києва повідомив у Facebook.
"Я звернувся в НАБУ, аби там відкрили кримінальне провадження за заявою керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабаря", - повідомив пан Кличко.
30 липня на пресконференції керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що шість разів просив мера Віталія Кличка "відмовитися від інституту смотрящих у Києві" і закликав його подати у відставку з посади голови КМДА. Раніше Кличко сам звинувачував Богдана у нав'язуванні "координаторів", а нинішні його заяви назвав "байками зі склепу".
Тоді ж Андрій Богдан розповів, що до нього нібито звертався адвокат одного зі "смотрящих", який запропонував половину від нелегальних прибутків у Києві, що складають 40 млн доларів на рік.
Водночас навести підтвердження такої розмови Андрій Богдан не зміг, адже "не був до неї готовий".
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Що хоче Кличко від НАБУ?
Мер Києва просить НАБУ встановити, хто саме звертався до Андрія Богдана з пропозицією поділитися 20 млн доларів і наголошує, що не уповноважував нікого на "подібні "переговори".
"Пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. А такі висловлювання пана Богдана, який є Керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування", - пояснює Віталій Кличко.
Мер Києва вважає, що також треба з'ясувати, чи отримав чиновник хабар.
"Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", - попередив пан Кличко.
"І сподіваюся, що пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу Президента України, сказав журналістам правду...", - додав він.
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