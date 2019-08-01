На вулицях з'явиться більше Нацгвардії. Чому?

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Від 1 серпня бійці Нацгвардії будуть у піших патрулях охороняти порядок в українських містах - окремо від поліції.

Проте з її повноваженнями. Від перевірки документів і до права проникнути у житло.

У мережі такі зміни викликали занепокоєння та звинувачення у можливому "закручуванні гайок".

Що ж відбувається насправді?

Що таке Нацгвардія

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Національна гвардія - це військове формування, яке, однак, підпорядковується не Міністерству оборони, а МВС, і також має правоохоронні функції.

До 2014 року Нацгвардія називалася "Внутрішніми військами", а її бійці переважно охороняли різні мітинги, зокрема й брали участь у протистояннях з майданівцями.

Але з початком війни на Сході України новостворені підрозділи Нацгвардії, такі як батальйон "Донбас", батальйон імені Кульчицького (куди увійшло багато "майданівців"), батальйон, а потім полк "Азов", брали повноцінну участь у бойових діях у складі АТО.

Пізніше нацгвардійців відвели з передової і поклали на них функції служби на блокпостах, розмінування чи патрулювання міст (хоча з лютого цього року полк "Азов" повернули на передову, й снайпери нацгвардійців преріодично виконували завдання на фронті весь час конфлікту).

У мирній частині України нацгвардійців залучають для посилення охорони правопорядку (наприклад, під час виборів чи футбольних матчів), охорони спецоб'єктів чи спецвантажів (наприклад, ядерних матеріалів), ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та припинення масових заворушень.

На машинах і з собаками

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Крім того, Нацгвардія проводить патрулювання містами України.

Раніше нацгвардійці робили це виключно спільно з поліцейськими, до основної компетенції яких це належать.

Утім, з 1 серпня за дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вони почали робити це самостійно і на вулицях з'явилися додаткові патрулі Нацгвардії.

На чергування вийшло більше 2 тис. нацгвардійців по всій Україні у складі майже 600 патрулів.

З них: 317 - самостійні піші патрулі Нацгвардії, 172 - спільні з поліцейськими, 104 - на патрульних машинах.

Крім того, до своїх патрулювань нацгвардійці залучають сотню службових собак.

"Закручування гайок"?

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Новина викликала у мережі дві теорії. По-перше, що у МВС катастрофічно не вистачає поліцейських для нормального патрулювання міст. По-друге, що "нова влада закручує гайки" і готується до можливих протестів.

У МВС обидві теорії заперечують, але визнають, що все ж потребують додаткових сил для охорони правопорядку.

"Літо - період активних відпусток, характеризується більшою кількістю людей, зокрема дітей, на вулицях міст та сіл. Це потребує додаткових сил правоохоронців, зокрема з точки зору превенції порушень громадського порядку та злочинів", - пояснює перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

А речник МВС Артем Шевченко каже - все це має на меті виключно запобігання злочинам у великих містах, де зараз фізично багато людей: "Такий ефект збільшення присутності правоохоронних органів матиме превентивний ефект... Наприклад, хтось п'яний побачить патруль і вестиме себе спокійніше".

У прес-службі Нацгвардії також заперечили BBC News Україна "закручування гайок".

"Мова йде про збільшення покриття міст і більш ефективне патрулювання", - пояснює речник Національної гвардії Вадим Голуб.

"Наприклад, у парках не скрізь може проїхати машина поліції. Тому патрулювання там зможуть робити наряди Нацгвардії", - додає він.

Командувач Національної гвардії Микола Балан запевняє, що така практика поширена і в Європі: "Модель самостійного патрулювання військових дуже поширена в аналогічних структурах Європи, зокрема й у тих, що входять до Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи FIEP. Нацгвардія України є повноправним членом цієї організації ще з 2017 року".

Що робитимуть?

Копирайт изображения Нацгвардія Image caption Нацгвардійці пройшли відповідну підготовку до самостійного патрулювання

У Нацгвардії кажуть, що їхні бійці пройшли інтенсивну підготовку для самостійного патрулювання.

А безпосередньо під час патрулів будуть в оперативному підпорядкуванні місцевої поліції.

Нацгвардійці матимуть при собі спецзасоби та штатну зброю, а також планшети для координації. Будуватимуть свої маршрути "відповідно до криміногенної ситуації" в тому чи іншому місті.

Копирайт изображения МВС Image caption У МВС та Нацгвардії запевняють, що все робиться виключно для кращого захисту громадян

"Гвардійські патрулі залучатимуться у ті райони міст, де обстановка більш напружена", - обіцяють в Нацгвардії.

Там наголошують, що патрульні нацгвардійці матимуть широкі права поліції - від перевірки документів і поверхневого огляду до вимог залишити певне місце, блокування особи чи транспорту, фото- і кінозйомки та проникнення до житла.

Також у МВС кажуть - до патрулювань залучатимуть лише спеціально навчені патрульні підрозділи Нацгвардії, "штурмовики" чи спецпризначенці міста не патрулюватимуть.

Крім того, додають у міністерстві, 2 тисячі нацгвардійців - це не так і багато у межах всієї країни.

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