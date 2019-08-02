Копирайт изображения Денис Шмигаль/Facebook Image caption Пан Шмигаль керував найбільшим енергетичним підприємством Галичини

Володимир Зеленський в Івано-Франківську представив нового керівника області Дениса Шмигаля.

"Хочу представити нашу нову людину, це дуже потужний менеджер", - заявив пан Зеленський, представивши Дениса Шмигаля як нового керівника обласної адміністрації.

Останні півтора року пан Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС, яка входить до корпорації ДТЕК Ріната Ахметова.

Володимир Зеленський розглядав Дениса Шмигаля кандидатом на посаду керівника Львівщини, проте тоді вибір президента зупинився на кандидатурі Маркіяна Мальського.

43-річний Денис Шмигаль народився та вчився у Львові.

Вищу освіту він здобув у Львівській політехніці, згодом став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів за програмою міністерства економіки та енергетики Німеччини.

У 2000-х роках займався бізнесом, а у 2009 році пішов працювати у Львівську обласну державну адміністрацію керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби. За кілька років звільнився і пішов віцепрезидентом компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка".

У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії - Бурштинської ТЕС, яка належить холдингу Ріната Ахметова. Підприємство розташоване в Івано-Франківській області.

Згідно з декларацією пана Шмигаля, у холдингу ДТЕК за минулий рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйони гривень. Родина тримає в готівці 115 тисяч доларів.

Дружина пана Шмигаля Катерина займається дрібним бізнесом у Львові у сфері послуг.

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