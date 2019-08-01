Як образити співрозмовника крапкою в повідомленні
"Звучить непогано."
Що ви відчуваєте, коли кличете друга на вечерю, а у відповідь отримуєте таке повідомлення? З крапкою в кінці.
А тепер уявіть, що друг написав би вам те саме, але трохи по-іншому. Ну наприклад:
- "Звучить непогано"
або навіть
- "Звучить непогано!"
Гретхен Маккалох, яка займається інтернет-лінгвістикою, каже, що все більше й більше людей сприймають крапку в кінці повідомлення як грубість.
Все через особливості нашого спілкування в додатках типу WhatsApp і Facebook Messenger.
"Якщо ви молода людина і відправляєте комусь повідомлення, то стандартний спосіб відділити ваші думки одну від одної - просто відправити кілька окремих повідомлень", - каже пані Маккалох.
"Оскільки головне в інтернет-листуванні - це саме повідомлення, то будь-що інше, що з'являється там додатково, може викликати додаткові інтерпретації".
Дослідження Бінгемтонського університету, проведене у 2015 році серед 126 студентів, показало, що повідомлення, які закінчуються крапкою, здалися їм менш щирими.
У мовленні крапка найчастіше супроводжується зниженням голосу - це допомагає зрозуміти, що мова йде про кінець речення. Водночас вона також асоціюється з певною формальністю та серйозністю, додає пані Маккалох.
"Крапка - це цілком нормально, якщо ваше повідомлення передає щось серйозне. Проблема виникає, коли ви пишете щось позитивне, а потім раптом ставите крапку. Саме це протиставлення й викликає ось це відчуття пасивної агресії з боку співрозмовника".
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Тож, як ми можемо зрозуміти: той хто, пише вам, дійсно чимось роздратований, чи крапка в його повідомленні нічого не означає?
Еріка Дерікс, викладач лінгвістики в Естонському університеті в Бірмінгемі, каже, що все залежить від контексту.
"Якщо ваші друзі під час листувань не ставлять крапок, а потім раптом її використовують, можливо, вони намагаються вам на щось натякнути", - каже пані Дерікс.
Окрім того, пояснює вона, на використання пунктуації в інтернет-листуванні також сильно впливає вік співрозмовників і те, як часто вони користуються месенджерами.
Приміром, молодші люди більш схильні відправляти повідомлення без крапок.
Лінь та неосвіченість чи мовна креативність?
Використання неформальної граматики та сленгу в листуванні іноді супроводжується звинуваченнями у неосвіченості та ліні.
Проте пані Маккалох зауважує, що в часи, коли у смартфонах є функція автоматичного виправлення помилок, використовувати сленг чи навмисно неправильні вислови, навпаки, потребує від користувачів додаткових зусиль - тому говорити про лінь можна навряд чи.
Окрім того, інтернет-листування змушує людей вигадувати нові способи вираження власних емоцій та інтонацій - без використання мови тіла і голосу.
"Після кількох десятиліть досвіду листування ми вже маємо таку величезну кількість способів висловити іронію чи щось інше", - каже дослідниця.
Приміром, акронім "лол" (від англ. laugh out loud) може означати як щиру посмішку, так і сарказм. Також не варто забувати про емодзі.
За словами Гретхен Маккалох, усі ці речі заохочують людей до мовної креативності.
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