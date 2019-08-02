Російськомовний канал Зеленського. Як і за що його створюватимуть

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В Україні створять російськомовний телеканал, який посилить позиції держави в інформаційній боротьбі, заявив цього тижня Кирило Тимошенко, заступник очільника Офісу президента України, відповідальний за інформаційну політику.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" чиновник розповів, що аудиторією цього каналу стане російськомовне населення, що проживає в різних країнах, - зокрема в Росії та непідконтрольних Києву регіонах Донбасу.

Ця заява викликала бурхливу реакцію в Росії. Головний редактор RT Маргарита Симоньян спрогнозувала провал такого телеканалу, а офіційний представник російського МЗС Марія Захарова назвала ідею, озвучену Тимошенком, божевіллям. Неоднозначно на таку пропозицію відреагували і в Україні.

BBC поспілкувалася з Кирилом Тимошенком, щоб дізнатися, що насправді замислив Київ і коли анонсований новою владою канал почне мовлення.

Тільки Крим і Донбас

За словами Кирила Тимошенка, інформація про створення всесвітнього російськомовного телеканалу не відповідає дійсності. Проте в команді президента серйозно міркують над концепцією державного російськомовного телеканалу, який буде здійснювати мовлення на анексований Росією Крим і непідконтрольні Києву регіони Донбасу.

"Ми розуміємо, що таким чином у нас може вийти почати перетягувати увагу жителів тих територій, доносячи до них через наше мовлення необхідні меседжі", - сказав він у розмові з BBC.

Чиновник стверджує, що запуск каналу стане частиною великої стратегії реінтеграції непідконтрольних територій, яку презентують на форумі, запланованому орієнтовно на кінець вересня - початок жовтня цього року. Тоді, продовжує він, назвуть ймовірну дату запуску телеканалу.

"Все, що ми робимо, ми хочемо робити максимально швидко. Думаю, з телеканалом буде так само", - каже він.

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Канал, за словами Тимошенка, планується створити на основі UATV - заснованого у 2015 році каналу іномовлення, який зараз виходить в ефір російською, англійською, українською, арабською і кримськотатарською мовами.

Спочатку планувалося, що в UATV буде кілька мовних версій, але через брак фінансування наразі на ньому по черзі демонструють передачі різними мовами.

Зараз на UATV проходить ініційований владою аудит, після якого й планується здійснити перезапуск і можливий ребрендинг каналу.

При цьому, твердить заступник голови ОП, від іномовлення англійською мовою Україна відмовлятися не збирається.

"У чому проблема зробити два канали: один англійською, один російською?", - каже Тимошенко.

При цьому в розмові з BBC він відмовляється назвати приблизну вартість запуску нового телеканалу.

"Давайте ми доведемо концепцію і прорахуємо, скільки це буде коштувати", - відповідає він на запитання про очікуваний бюджет телеканалу.

Безкоштовний контент

Тимошенко каже, що у програмній сітці нового каналу буде представлений "найкращий контент" розважального характеру - серіали, телепроекти, кінофільми, - який виробляється українськими комерційними телеканалами.

"Ми розуміємо, що просто новинним контентом ми не привернемо уваги глядача звідти… Окрім (розважального контенту) ми зможемо там демонструвати новини, розповідати, що відбувається в Україні", - переконаний він.

Тимошенко сподівається, що розважальний контент комерційні телеканали будуть надавати ще не створеному каналу безкоштовно, хоча переговори з ними з цього приводу все ще тривають.

"Їхній інтерес полягає в тому, щоб країна була єдиною, немає ніяких підводних каменів", - пояснює він мотивацію телеканалів, поки не називаючи, з ким саме ведуться переговори.

"Коли ми з ними всіма домовимось, ми відкриємо карти і покажемо, з ким і про що ми домовились", - каже Тимошенко.

Ця ідея раніше викликала неоднозначні емоції в українських оглядачів.

"Розмови про російськомовний канал… можна трактувати так: в нас є багато російськомовного продукту і ми хочемо за нього отримувати бюджетні кошти", - написав у своєму фейсбуці голова комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Микола Княжицький.

Такі міркування могли бути викликані тим, що президент Володимир Зеленський і низка інших членів його команди є вихідцями зі студії "Квартал 95", одного з найбільших виробників розважального телеконтенту в центральній і східній Європі.

"У "Кварталу" є якийсь російськомовний контент. Але хто сказав, що ми будемо в "Кварталу" його купувати за бюджетні кошти? Я не розумію, звідки це береться", - реагує на подібні закиди Кирило Тимошенко.

Він так само відкинув припущення про те, що власники комерційних телеканалів, які надаватимуть новому каналу власний розважальний контент, приміром, гіпотетичний власник "1+1" Ігор Коломойський, у близькості до якого підозрюють пана Зеленського та членів його команди, будуть впливати на його інформаційну складову.

"Ми не будемо брати інформаційний контент в інших каналів. Його має виробляти цей канал", - каже Кирило Тимошенко.

Мовні квоти

Київська влада розглядала можливість запуску російськомовного телеканалу для жителів непідконтрольних частин Донбасу ще у 2014 році, розповів в ефірі телеканалу "Прямий" народний депутат Сергій Висоцький.

"(Від цих ідей) відмовились. З однієї простої причини - якщо говорити про боротьбу за уми людей, що проживають на окупованих територіях, то ці люди сприймають і розуміють українську мову, вони мають змогу дивитися українські канали через супутник, і жоден інший російськомовний канал в цьому не допоможе", - заявив він.

"Так, тільки ми за п'ять років максимально відвернули від себе ті території. Це одна з проблем, що з людьми не розмовляли, людей принижували всі п'ять років… Людей, які там залишились, обробляє інша сторона, а ми всі п'ять років (відмахуємося) від них, бо вони там залишились", - реагує на таку логіку Кирило Тимошенко.

Протягом останніх років в Україні послідовно зменшувалась частка російської мови в телеефірі. У схваленому цього року законі про мову передбачається поступове збільшення частки україномовного контенту в ефірі всіх українських телеканалів до 90% ефірного часу.

Ця обставина дала привід офіційному представнику російського МЗС Марії Захаровій жорстко реагувати на заяву Тимошенка про наміри запустити російськомовний телеканал.

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"Тобто, щоб переконати людей, що відстоюють право говорити російською в Україні, в тому, що вони неправі, Київ створює російськомовний телеканал. Це ж треба додуматись: виділяти кошти для "покриття" російськомовної аудиторії в усьому світі, коли у власній країні російська, згідно з новим законом про мову, дозволена тільки для побутового спілкування і релігійних обрядів! Божевілля того, що відбувається, настільки неймовірне, що історія все більше нагадує якусь біблійну притчу, аніж ситуацію наших днів", - написала Захарова у своєму фейсбуці.

"Я не розумію сенс того, що вона каже. Ми хочемо достукатися до людей усіма засобами, які в нас є. Нам здається, в нас це вийде", - відповідає на слова Захарової Кирило Тимошенко.

У розмові з BBC він заявив, що не виключає внесення змін в чинне законодавство України з метою вивести з-під мовних квот телеканалу, який мовитиме на неконтрольовані Києвом регіони України. Ці зміни не стосуватимуться каналів, які здійснюють мовлення на контрольованій Києвом території.

"Ніхто не збирається квоти змінювати поки і так далі", - каже Тимошенко.

Окремий аспект роботи авторів нового каналу він називає "технічними нюансами": Тимошенко не заперечує, що за бажання можливість прийому цього телеканалу на неконтрольованих Києвом територій України можна буде обмежити.

"Зрозуміло, що можна (заглушити). Питання в тому, як можна обійти "глушилки". Про це ми зараз думаємо", - резюмує він.

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