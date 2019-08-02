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Сполучені Штати готуються формально вийти із ядерної угоди з Росією. Це відновлює побоювання щодо початку нової гонки озброєнь.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) був підписаний президентом США Рональдом Рейганом та радянським лідером Михайлом Горбачовим у 1987 році.

Сторони домовилися не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500—1000 км) дальності.

Проте цього року США та НАТО звинуватили Росію у порушенні договору через розробку нового типу крилатої ракети. Росія це заперечує.

Американці твердять, що мають докази того, що росіяни розгортають нові ракети, так звані 9M729 або "Іскандер-М", відомі НАТО SSC-8. Докази були представлені союзникам США у НАТО. Всі члени альянсу підтримали звинувачення, висловлені Вашингтоном.

Копирайт изображения Reuters Image caption Нова російська ракета 9M729 турбує США та їх союзників

У лютому президент США Дональд Трамп анонсував вихід з угоди у разі, як до 2 серпня Росія не відновить виконання її умов.

Незабаром після цього російський президент Володимир Путін призупинив виконання зобов'язань, взятих країною при підписанні договору.

Якими є ризики?

"Безцінний запобіжник ядерної війни" втрачено, - заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Загроза використання балістичних ракет зростатиме, а не зменшуватиметься", також заявив керівник ООН, закликавши всі сторони "напрацювати новий шлях для міжнародного контролю за розповсюдженням зброї".

Оглядачі побоюються, що крах історичної угоди може призвести до початку нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

"Нині, коли з угодою покінчено, ми побачимо розробку і розгортання нових озброєнь", - цитує агенція AFP російського військового експерта Павла Фельгенгауер.

"Росія вже готова", - додає він.

Минулого місяця Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг сказав ВВС, що російські ракети, які він назвав "чітким порушенням угоди", можуть нести ядерну боєголовку, є мобільними, їх важко виявити і відстежити, і вони можуть вразити будь-яке європейське місто впродовж хвилин.

"Це серйозно", - додав він. "ДРСМД був наріжним каменем контролю за розповсюдженням зброї впродовж десятків років, а зараз ми бачимо кінець угоди".

Керівник НАТО також твердить, що досі "не було жодних ознак" того, що Росія повернеться до виконання угоди, а відтак, "ми маємо бути готові до світу без угоди з РСМД і з більшою кількістю російських ракет".

Крім того пан Столтенберг заявив, що рішення НАТО щодо того, як реагувати на це, буде оголошено після завершення терміну.

НАТО не планує розгортати свої наземні ядерні ракети у Європі, твердить він. Проте серед варіантів реагування будуть звичайна протиповітряна та протиракетна оборона, нові навчання і боєготовність військ, а також нові ініціативи щодо контролю за розповсюдженням зброї.

Що таке Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?

Копирайт изображения AFP Image caption Радянський лідер Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали ДРСМД у 1987 році

Підписаний у 1987 році договір між США та СРСР договір передбачав, що сторони не вироблятимуть, не випробовуватимуть та не розгортатимуть балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500—1000 км) дальності.

США були занепокоєні розгортанням російських ракетних систем SS-20 у 1979, і відповіли розміщенням крилатих ракет "Першинг" у Європі, що спричинило численні протести.

До 1991 були знищені близько 2700 ракет.

Обидві країни погодилися на перевірки пускових установок.

Де щось пішло не так?

У 2007 році російський президент Володимир Путін заявив, що угода більше не відповідає інтересам Росії.

У 2014 році президент США Барак Обама звинуватив Росію у порушенні ДРСМД по тому, як з'явилася інформація про випробування нових назених пускових ракетних комплексів.

Копирайт изображения EPA Image caption Росія категорично заперечує вироблення озброєнь, що порушують угоду

За повідомленнями ЗМІ, президент Обама не став виходити з угоди під тиском європейських лідерів, які вважали, що такий крок призведе до відновлення гонки озброєнь.

Минулого року НАТО підтримало звинувачення, висловлені США щодо того, як Росія порушує угоду.

"Країни-союзники погодилися, що Росія розробила і випробувала ракетний комплекс 9M729, який порушує ДРСМД і породжує істотні ризики для євроатлантичної безпеки", - йшлося тоді у заяві міністрів закордонних справ НАТО.

У документі також йшлося про те, що усі країни-члени "цілком підтримують" заяви США щодо порушення договору Росією. Країни-НАТО закликали Москву "терміново повернутися до повного і підтвердженого виконання умов угоди".

Росія відкинула звинувачення, а президент Путін заявив, що ці заяви передують виходу США з угоди.

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